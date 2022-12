Mercedes: Zitten na onacceptabel begin nu in goede positie voor 2023

Voor het eerst sinds 2013 heeft Mercedes naast beide wereldtitels gegrepen in de Formule 1. Vorig jaar moest het team van Toto Wolff de rijderstitel aan Max Verstappen laten, maar legde Mercedes wel beslag op de constructeurstitel - voor het achtste jaar op rij. Begin dit jaar bleek Mercedes echter het voornaamste slachtoffer van de nieuwe reglementen te zijn, met porpoising als codewoord.

Het maakt het verhaal van dit seizoen heel anders dan de jaren ervoor. "We kunnen natuurlijk niet tevreden zijn als we terugkijken op dit seizoen", erkent Andrew Shovlin. "Het is lastig geweest. Het begin van dit seizoen was gewoonweg ongemakkelijk. Het team en de eigenaren hebben hoge verwachtingen en het eerste deel van dit seizoen was bij lange na niet acceptabel naar onze eigen standaarden."

Vooral in mentaal opzicht moest er een knop om bij het team dat vooral succes gewend was. "We zijn gelukkig nooit echt gewend geraakt aan ons succes. Daardoor konden we snel de omschakeling maken van een situatie waarin we naar iedere race gingen met een kans op pole en de zege naar racen in het middenveld. We zijn daar behoorlijk goed mee omgegaan. De mentaliteit in het team heeft absoluut geholpen om uit het dal te klimmen."

Dat laatste is met name in de tweede seizoenshelft gelukt, toen George Russell de felbegeerde zege wist te pakken. "In alle eerlijkheid hebben we drie maanden bijna niets aan de doorontwikkeling kunnen doen. Het draaide allemaal om het begrijpen van onze problemen", duidt Shovlin op porpoising. "Richting de laatste races van het jaar konden we pas echt met updates komen. Alle dingen die we hebben ontwikkeld, hebben we ook daadwerkelijk op de auto gezet. Dat heeft ons richting het einde van het jaar misschien wel iets meer geholpen."

In 2023 weer een gooi naar de hoofdprijzen doen?

Het heeft in ieder geval tot de genoemde overwinning in Brazilië geleid, al benadrukt iedereen binnen Mercedes dat die zege ondergeschikt is aan 2023. Dan moet het vizier echt weer op de hoofdprijzen. "Het team zit nu weer in een goede positie voor volgend jaar, om dan weer serieus mee te doen. Het klopt dat de focus bij ons vooral op leren voor de langere termijn heeft gelegen en niet zozeer op het winnen van die ene race in 2022. We wilden zoveel mogelijk progressie maken en dat is aardig gelukt. Daardoor staan we er nu best goed voor met het oog op 2023."

Slotsom is volgens Shovlin dat Mercedes veerkracht heeft getoond. "Begrijp me niet verkeerd: als we mochten kiezen, dan waren we natuurlijk voor een auto gegaan die vanaf het eerste moment races kon winnen. Maar in het team wisten we ook dat onze zegereeks niet eeuwig kon duren. De vraag was vooral: als het jaar komt waarin we niet meer kunnen winnen, hoe gaan we dan met die uitdaging om? Het is best interessant geweest om dat in de praktijk te zien. We hebben veel geleerd en misschien is dit jaar uiteindelijk wel goed geweest voor het team."