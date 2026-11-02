Formule 1 GP van Mexico

Mercedes beboet nadat George Russell mediamomenten na F1 GP Mexico overslaat

Russell verliet de baan zondag vroegtijdig, net op het moment dat zijn Mercedes-teamgenoot wereldkampioen werd

Ed Hardy

Ed Hardy

Gepubliceerd: 2 nov 2026, 19:10

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Mercedes heeft na de Grand Prix van Mexico een boete van 5.000 euro gekregen, nadat George Russell niet was verschenen bij zijn mediaverplichtingen na afloop van de Formule 1-race.

De Mercedes-coureur eindigde als zesde op het Autódromo Hermanos Rodríguez, ondanks dat hij de race van zondag als tweede was gestart, nadat hij in de eerste ronde door een slechte batterij vier posities had verloren.

Russell kreeg ook een tijdstraf van 10 seconden voor een botsing met Isack Hadjar in bocht 6, waardoor de zesde plaats het hoogst haalbare was op de dag dat teamgenoot Kimi Antonelli wereldkampioen werd.

“De stewards hoorden van de teamvertegenwoordiger dat de coureur het circuit had verlaten zonder zijn mediaverplichtingen na de race na te komen”, stond in het FIA-rapport.

“Aangezien de stewards kunnen overgaan tot het nemen van een beslissing in het geval van het niet verschijnen bij een hoorzitting, wordt de deelnemer een boete van 5.000 euro opgelegd.”

Mercedes had artikel B10.1.4e van het reglement overtreden, waarbij de stewards verklaarden dat “de coureur niet bij de hoorzitting was verschenen en de teamvertegenwoordiger telefonisch bewijs heeft geleverd”.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Maar later bleek dat Silver Arrows-teambaas Toto Wolff Russell toestemming had gegeven om het circuit vroegtijdig te verlaten op wat een pijnlijke dag was voor de titelfavoriet van het seizoen.

“Ik zag George na de race bij de FIA-weegschaal en hij is duidelijk kapot van de situatie”, zei Wolff.

“Het was een prachtig gebaar van sportiviteit om naar Kimi te gaan. Ik ken George al zo lang.

“Hij maakt een moeilijke tijd door, maar hij was er ook mede verantwoordelijk voor dat deze jonge man in dit team terechtkwam. Dus ik zag hem, en voor een autocoureur is dit een catastrofaal moment.

“Misschien was de race een beetje een weerspiegeling van zijn seizoen. Dit was een race die hij had moeten winnen. We hadden de snelheid in de auto en we lieten hem op het eerste rechte stuk in de steek.

“De energielevering is niet wat we dachten dat die zou moeten zijn. Ik sta op dit moment volledig achter hem. Ik heb in situaties gezeten waarin het heel moeilijk is om ermee om te gaan.

“Dat hij het mediawerk niet doet of het circuit verlaat, is absoluut begrijpelijk. Het zou me eigenlijk verbaasd hebben als hij was gebleven. Dat wordt absoluut gerespecteerd.”

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :

Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen



Mercedes beboet nadat George Russell mediamomenten na F1 GP Mexico overslaat

Formule 1

F1 Formule 1

GP van Mexico

14 min

Mercedes beboet nadat George Russell mediamomenten na F1 GP Mexico overslaat



Kimi Antonelli onthult waarom hij in het F1-seizoen 2027 niet met nummer 1 zal rijden

Formule 1

F1 Formule 1

GP van Mexico

16 min

Kimi Antonelli onthult waarom hij in het F1-seizoen 2027 niet met nummer 1 zal rijden



Cadillac onderzoekt defect op hoge snelheid in Mexico GP na boze reactie Bottas

Formule 1

F1 Formule 1

GP van Mexico

17 min

Cadillac onderzoekt defect op hoge snelheid in Mexico GP na boze reactie Bottas



Winnaars en verliezers van politiek beladen MotoGP-race in Maleisië

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Maleisië

6 u

Winnaars en verliezers van politiek beladen MotoGP-race in Maleisië

Vorig artikel Kimi Antonelli onthult waarom hij in het F1-seizoen 2027 niet met nummer 1 zal rijden

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Ed Hardy



Hamilton haalt uit naar Leclerc om 'do or die'-houding na clash in GP van Mexico

Formule 1

Formule 1

GP van Mexico

6 u

Hamilton haalt uit naar Leclerc om 'do or die'-houding na clash in GP van Mexico



Jongste wereldkampioenen in de F1

Formule 1

Formule 1

GP van Mexico

20 u

Jongste wereldkampioenen in de F1



Bottas ondanks Herta-geruchten 'vrij zeker' van F1-zitje in 2027

Formule 1

Formule 1

GP van Mexico

1 d

Bottas ondanks Herta-geruchten 'vrij zeker' van F1-zitje in 2027

Meer van

George Russell



Russell: Mercedes buiten prestatievenster bij GP van Mexico

Formule 1

Formule 1

GP van Mexico

2 d

Russell: Mercedes buiten prestatievenster bij GP van Mexico



Russell tipt Vesti voor Cadillac-zitje in F1 2027

Formule 1

Formule 1

GP van Mexico

2 d

Russell tipt Vesti voor Cadillac-zitje in F1 2027



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette

Uitgelicht

Formule 1

Uitgelicht

Formule 1

GP van de Verenigde Staten

7 d

Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette

Meer van

Mercedes



Wie sliep vannacht het best: Kimi Antonelli

Formule 1

Formule 1

GP van Mexico

8 u

Wie sliep vannacht het best: Kimi Antonelli



Antonelli wil foto met Hamilton en Verstappen aan de muur als speciale herinnering aan F1-titel

Formule 1

Formule 1

GP van Mexico

12 u

Antonelli wil foto met Hamilton en Verstappen aan de muur als speciale herinnering aan F1-titel



Hoe George Russell in Bakoe zijn grootste polemarge ooit pakte

Uitgelicht

Formule 1

Uitgelicht

Formule 1

GP van Azerbeidzjan

1 m

Hoe George Russell in Bakoe zijn grootste polemarge ooit pakte

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Uitgelicht

Formule 1

Uitgelicht

Formule 1

GP van Mexico

8 u

Door Jake Boxall-Legge

Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico

Uitgelicht

Formule 1

Uitgelicht

Formule 1

GP van Mexico

1 d

Door Stuart Codling

Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Uitgelicht

Formule 1

Uitgelicht

Formule 1

GP van Mexico

2 d

Door Jake Boxall-Legge

Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette

Uitgelicht

Formule 1

Uitgelicht

Formule 1

GP van de Verenigde Staten

7 d

Door Jake Boxall-Legge

Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?
Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer