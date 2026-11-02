Formule 1 GP van Mexico

Mercedes beboet nadat George Russell mediamomenten na F1 GP Mexico overslaat

Russell verliet de baan zondag vroegtijdig, net op het moment dat zijn Mercedes-teamgenoot wereldkampioen werd

Ed Hardy

Gepubliceerd: 2 nov 2026, 19:10

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Mercedes heeft na de Grand Prix van Mexico een boete van 5.000 euro gekregen, nadat George Russell niet was verschenen bij zijn mediaverplichtingen na afloop van de Formule 1-race.

De Mercedes-coureur eindigde als zesde op het Autódromo Hermanos Rodríguez, ondanks dat hij de race van zondag als tweede was gestart, nadat hij in de eerste ronde door een slechte batterij vier posities had verloren.

Russell kreeg ook een tijdstraf van 10 seconden voor een botsing met Isack Hadjar in bocht 6, waardoor de zesde plaats het hoogst haalbare was op de dag dat teamgenoot Kimi Antonelli wereldkampioen werd.

“De stewards hoorden van de teamvertegenwoordiger dat de coureur het circuit had verlaten zonder zijn mediaverplichtingen na de race na te komen”, stond in het FIA-rapport.

“Aangezien de stewards kunnen overgaan tot het nemen van een beslissing in het geval van het niet verschijnen bij een hoorzitting, wordt de deelnemer een boete van 5.000 euro opgelegd.”

Mercedes had artikel B10.1.4e van het reglement overtreden, waarbij de stewards verklaarden dat “de coureur niet bij de hoorzitting was verschenen en de teamvertegenwoordiger telefonisch bewijs heeft geleverd”.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Maar later bleek dat Silver Arrows-teambaas Toto Wolff Russell toestemming had gegeven om het circuit vroegtijdig te verlaten op wat een pijnlijke dag was voor de titelfavoriet van het seizoen.

“Ik zag George na de race bij de FIA-weegschaal en hij is duidelijk kapot van de situatie”, zei Wolff.

“Het was een prachtig gebaar van sportiviteit om naar Kimi te gaan. Ik ken George al zo lang.

“Hij maakt een moeilijke tijd door, maar hij was er ook mede verantwoordelijk voor dat deze jonge man in dit team terechtkwam. Dus ik zag hem, en voor een autocoureur is dit een catastrofaal moment.

“Misschien was de race een beetje een weerspiegeling van zijn seizoen. Dit was een race die hij had moeten winnen. We hadden de snelheid in de auto en we lieten hem op het eerste rechte stuk in de steek.

“De energielevering is niet wat we dachten dat die zou moeten zijn. Ik sta op dit moment volledig achter hem. Ik heb in situaties gezeten waarin het heel moeilijk is om ermee om te gaan.

“Dat hij het mediawerk niet doet of het circuit verlaat, is absoluut begrijpelijk. Het zou me eigenlijk verbaasd hebben als hij was gebleven. Dat wordt absoluut gerespecteerd.”

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- Het Motorsport.com-team

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