Mercedes: Banden laten ‘zingen’ grote uitdaging op nieuwe banen

Afgelopen weekend werd er voor het eerst in de geschiedenis een Formule 1-race gereden op het Autodromo Internacional do Algarve. De omstandigheden op het nieuwe asfalt waren moeilijk, vooral omdat het gripniveau behoorlijk laag lag. Met de beperkte data had bandenleverancier Pirelli een flinke kluif aan het selecteren van de beste compounds, maar Formule 1-teams moesten ervoor zorgen dat het rubber tijdens de verschillende sessies zo goed mogelijk werkte. In aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola, ook een circuit waar de Formule 1 al jaren niet meer is geweest, sprak Allison over de complicaties van een ‘nieuw circuit’

“Races op een nieuw circuit vergroten de werkdruk en het zorgt voor een extra laag aan onzekerheid”, zei Allison in een uitlegvideo van het Mercedes F1-team. “We beschikken niet over een lange lijst van zaken die in het verleden verkeerd gegaan zijn. Ook hebben we geen gedetailleerd beeld hoe de auto zich zal gedragen, al krijgen we met onze simulaties een aardig beeld. Zodra we weten hoe het asfalt eruitziet, hoe stroef het is en de lay-out van de kerbstones en de ideale lijn, kunnen we redelijk snel uitvogelen wat we op dat circuit nodig hebben. Eigenlijk is het op elk circuit, of het nu een nieuwe is of eentje waar we al Jaren komen, vooral zaak om de banden aan het werk te krijgen. De grote uitdaging is of we de banden kunnen laten zingen. Als we ervoor kunnen zorgen dat de banden binnen het window werken en de wagen nog steeds gebalanceerd is, dan gaan we een goed weekend beleven.”

In Portugal begonnen de beide Mercedes-coureurs op de mediums aan de race en hadden het moeilijk om daarmee grip te vinden. “Dat had te maken met een aantal factoren, maar de belangrijkste was dat de banden koud waren”, vervolgde Allison. “Het nadeel van starten op de mediums is dat het moeilijker is om de band aan het werk te krijgen als het circuit zo koud is. De meeste anderen achter ons stonden op de softs. Zij kodnen meteen profiteren met dat rubber en waren direct snel op een koude baan. Aan het begin van de race was er even regen waardoor de temperatuur nog verder daalde, ook werd het asfalt nog wat gladder. Daardoor was er nog minder grip.”

Met medewerking van Adam Cooper