George Russell promoveerde deze winter van Williams naar Mercedes en verving bij het Duitse merk de naar Alfa Romeo vertrokken Valtteri Bottas. De 24-jarige Brit kwam aan de zijde te rijden van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en maakte van meet af al een sterke indruk. Russell is tot dusver in bijna alle races voor Hamilton gefinisht en in het onderlinge kwalificatieduel is het momenteel 4-3 in het voordeel van Russell.

Hamilton had aanvankelijk moeite om alles uit de W13 te halen, maar in Barcelona leek de ervaren rot meer op zijn gemak in de Mercedes-bolide. Voor de Spaanse Grand Prix kwam het team met updates, waardoor het porpoising beter onder controle kreeg en meer uit de auto kon halen. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat pech Hamilton ervan weerhouden heeft om op hetzelfde niveau als Russell te presteren. Zo moest de coureur uit Stevenage tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco zijn laatste snelle ronde afbreken als gevolg van een rode vlag, waarna hij in de race klem zat achter Fernando Alonso. In Spanje was er tijdens de eerste ronde een touché met Haas-coureur Kevin Magnussen, die hem naar de achterkant van het veld wierp. Eerder in het F1-seizoen werd zijn strategie een paar keer verstierd door een slecht getimede safety car.

Op de vraag of Russell nu standaard de overhand heeft op Hamilton, antwoordt Wolff. "Nee, kijk naar de race [in Monaco]. Hij zat opnieuw vast. Hij had een touché met Esteban en zat vast achter Fernando, nadat hij een dag eerder te maken had gekregen een rode vlag in de kwalificatie. Zodra er een einde komt aan dit soort ongelukkige situaties, rijden ze hetzelfde tempo. Dan leidt tijdens de ene training de één en tijdens de volgende training de ander. En dat zou geweldig zijn."

In het begin van het jaar had Mercedes nog moeite om McLaren en Alfa Romeo te verslaan, doordat het beperkt werd door het stuiteren. Inmiddels is de situatie flink verbeterd, waardoor Mercedes nu duidelijk achter Red Bull en Ferrari het derde team is. Volgens Wolff is dat ook de plek waar Mercedes momenteel thuishoort, ook al wil het daar niet staan. "We hebben de derde auto en daarom staan we elke keer op de vijfde of zesde positie", zegt de Oostenrijker. "Dat is waar we staan, maar dat is niet waar we willen zijn. Op dit moment is een podiumplek erven leuk en goed voor de punten, maar ik wil meer. Ik wil meedoen in de voorhoede. We leren echter ontzettend belangrijke lessen en die gaan ons helpen om in de toekomst weer succesvol te zijn."