Mercedes: "Race in Brazilië was een grote puinhoop"

Toto Wolff liet afgelopen weekend voor het eerst sinds 2013 een Grand Prix schieten. De vaste teambaas van het Mercedes Formule 1-team was op afstand wel enigszins betrokken bij het raceweekend, maar met beide kampioenschappen op zak wilde hij zich in Europa op andere zaken richten. Hij is komend weekend wel aanwezig bij de openingsronde van het Formule E-kampioenschap in Saoedi-Arabië, waar Mercedes debuteert met een fabrieksteam.

Allison werd intern gezien als de meest geschikte plaatsvervanger voor de race op Interlagos. Hij nam de mediataken van Wolff op zich en was namens Mercedes bij het 'koffiekransje' van F1-CEO Chase Carey en de teambazen op zaterdagochtend. Ondanks deze extra bezigheden liet Allison weten dat het weekend in Sao Paulo er voor hem niet heel anders uitzag dan normaal. "Om eerlijk te zijn deed ik bijna hetzelfde als ik normaal gesproken zou doen, afgezien van een paar extra dingetjes zoals de mediasessies. Wat betreft mijn normale taken, zoals met de engineers overleggen en ze hier en daar ondersteunen in het weekend, is het niet anders", vertelde hij aan Motorsport.com.

Met een derde en vierde startplek stond Mercedes er niet verkeerd bij voor de race. Het team begon weliswaar achter Max Verstappen en Ferrari-coureur Sebastian Vettel, maar er was zeker nog van alles mogelijk en in Brazilië geldt dat principe al helemaal. Toch liep het in de soep toen Valtteri Bottas met pech uitviel, iets wat Mercedes amper gebeurt, en Lewis Hamilton na de laatste safety car in contact kwam met de Red Bull van Alexander Albon.

"Ik ben hier eigenlijk als technisch directeur geweest en niet als teambaas. Toto was de teambaas die elders aan het werk was, niet hier op locatie. Ik kan niet ontkennen dat ik het leuk vond, ik geniet er altijd van om naar het circuit te gaan. Het is alleen miserabel wanneer we er een zooitje van maken in de race", geeft hij tevens toe. Hij spreekt dan ook van een teleurstellende dag. "Een dag waarop we fouten hebben gemaakt, we een onkarakteristiek betrouwbaarheidsprobleem hadden met de ene wagen en een aardig resultaat in een DNF zagen veranderen, en een jammerlijke finish voor Lewis [door de tijdstraf]."

Allison geeft daarnaast ere wie ere toekomt. "Het simpele antwoord is dat we niet zo snel waren als de Red Bulls. We probeerden ze tegen het eind te verslaan en daar betaalden we de prijs voor door iets te doen wat te optimistisch was. We gaven Lewis een set nieuwe banden en verloren daardoor plekken, wat weer indirect resulteerde in een ongeluk [met Albon]. Valtteri had last van een olieprobleem vroeg in de race en dat hielden we in de gaten, maar het werd steeds erger. Over het algemeen was het een erg teleurstellend weekend. We willen nu snel naar Abu Dhabi om het seizoen in stijl af te sluiten."

Met medewerking van Adam Cooper