De Formule 1 Grand Prix in Australië leverde Mercedes geen punten op. George Russell crashte in de slotfase, Lewis Hamilton viel met een motorprobleem uit. Technisch directeur James Allisson baalt van de dubbele uitvalbeurt, al bekijkt hij het ook van de positieve kant. "Uitvalbeurten overkomen ons gelukkig niet vaak. We hebben gelukkig twee coureurs die de auto goed heel kunnen houden en betrouwbaarheid is normaal gesproken geen probleem voor ons", vertelt de Engelsman. "Het is heel ongebruikelijk dat we een dubbele uitvalbeurt hebben. We hadden niet gedacht dat dit ons zo vroeg in het seizoen zou overkomen." De laatste keer dat beide Mercedessen uitvielen, was de Grand Prix van Oostenrijk in 2018.

Door de nulscore in Melbourne staat Mercedes in het constructeurskampioenschap vijfde, achter Red Bull Racing, Ferrari, McLaren en Aston Martin. "We zijn nu vol gefocust op het vinden van meer pace", zegt Allison daarover. "Als dat lukt, dan maakt het niet uit wat er verder in het seizoen gebeurt. De basis [voor een goed seizoen] is betrouwbaarheid, een juiste aanpak en twee coureurs die ervoor zorgen dat zij niet uitvallen. We focussen op het vinden van de pace, want we weten dat we er op andere vlakken goed voor staan."

Verschil in simulator en werkelijkheid

Net als teambaas Toto Wolff weet Allison niet zo goed wat het tekort aan pace op kan lossen. Wolff noemde het verschil met wat de simulator en de werkelijkheid liet zien al een probleem, Allison beaamt dat dat iets is waar Mercedes last van heeft. "Normaal gesproken zijn er altijd wel kleine verschillen", legt de technische topman uit. "We hebben versimpelde modellen in de fabriek en die sturen ons vaak de ene of de andere kant op. De grotere modellen zijn beter om ons te leiden naar snellere rondetijden, maar het probleem zit hem in de details."

Waar Mercedes vooral tekortkomt, is in de snelle bochten. "We kunnen op dat gebied wel wat verbeteren aan de modellen, want daar zien we verschillen van wat we op de baan zien en wat we in de virtuele wereld zien", zegt Alisson. "Als het ons lukt om die verschillen te verkleinen, dan kunnen we accuratere berekeningen maken. Daarna kunnen we de gebieden die ons op achterstand houden verbeteren"