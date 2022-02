Mercedes: Andere werkwijze door hoge inflatie en lager budgetplafond

De Formule 1 werkt sinds vorig jaar met een budgetplafond om voor een gelijkwaardiger speelveld te zorgen. Het moet de uitgaven dichter bij elkaar brengen en meer teams aanspraak laten maken op eremetaal, precies zoals de Amerikaanse F1-eigenaren van Liberty Media voor ogen hebben. Een bovengrens van 145 miljoen dollar was de eerste stap, in 2022 en 2023 gaat er steeds vijf miljoen af.

Het stelt met name topteams voor de uitdaging om de kosten verder te drukken en nog efficiënter te werken. Geen sinecure, zo oordeelt Mercedes-teambaas Toto Wolff. “Het is erg maar dan ook erg lastig geweest om ons bedrijf zo in te richten dat we dit jaar onder het budgetplafond van 140 miljoen dollar zouden blijven”, legt de Oostenrijker aan onder meer Motorsport.com uit.

De situatie wordt bemoeilijkt door de prijsstijgingen, die Mercedes onder meer bij het inkopen van onderdelen zegt te voelen. “We zitten niet alleen met die verlaging van vijf miljoen, maar leven ook nog eens in een tijd met een hoge inflatie. Daardoor kunnen we onze uitgaven al helemaal niet verhogen en de salarissen evenmin. Dat is toch wel pijnlijk voor onze mensen. Aan de andere kant moet je heel zorgvuldig bedenken waar je iedere dollar aan uitgeeft, zeker qua research and development.”

Dat laatste geldt helemaal door de immense reglementsverandering in 2022. Teams konden daarmee verschillende kanten op, zoals ook te zien is aan de uiteenlopende sidepods en voorwielophangingen. Zo heeft Mercedes voor de traditionele push-rod gekozen, maar lijken McLaren en Red Bull voor een trekstangophanging (oftewel pull-rod) te gaan. Het is een keuze en eentje die al in een vroeg stadium moet worden gemaakt. Juist doordat de uitgaven beperkt zijn, is het lastiger dan voorheen om het tijdens het seizoen over een andere boeg te gooien. De bomen groeien financieel niet meer tot in hemel, de speelruimte is beperkt.

“In het verleden was het inderdaad makkelijker. Toen kon je meerdere wegen tegelijk bewandelen en meerdere oplossingen testen op zoek naar betere prestaties.” Geld speelde geen rol, waardoor er simultaan meerdere dingen werden uitgewerkt en uiteindelijk de beste optie werd gekozen. “Nu moet je op voorhand eigenlijk al één weg inslaan. Dat vergt een hele andere aanpak. Je moet nu al vroeg kiezen voor de richting waar je de meeste potentie in ziet en vervolgens op die weg door blijven gaan. Dat is voor de grote teams een compleet andere manier van werken.”

Video: De meest opvallende zaken aan de Mercedes W13 besproken in de F1-update