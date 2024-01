Mercedes en Alpine onthullen lanceerdata nieuwe F1-bolide voor 2024

Alpine volgt daarmee twee dagen na de presentaties van Sauber en Williams met haar onthulling van de A524, waarmee Esteban Ocon en Pierre Gasly dit jaar een stap vooruit hopen te zetten na een wat teleurstellend 2023. De Fransen pakken op 7 februari uit met een dubbele onthulling, want naast het Formule 1-team zal ook het World Endurance Championship-team die dag het nieuwe seizoen aftrappen. Alpine keert dit jaar weer terug in de topklasse van de langeafstandsracerij met de A424. Mick Schumacher - Mercedes F1-reserve - zal achter het stuur kruipen, evenals Nicolas Lapierre, Charles Milesi, Matthieu Vaxiviere en nieuwkomer Paul-Loup Chatin. Ook de Oostenrijker Ferdinand Habsburg stapt in de Alpine in. Op 7 februari wordt voor dat team de livery onthuld, naast de bezetting van de twee bolides.

Mercedes volgt een week later met de presentatie van de Mercedes-AMG F1 W15 E Performance. Traditiegetrouw vindt deze onthulling plaats op het circuit van Silverstone, een evenement dat live te volgen is. Het team - dat van 2014 tot en met 2021 constructeurskampioen was - zal naar alle waarschijnlijkheid diezelfde dag nog de shakedown doen. Dat was de afgelopen jaren ook al het geval. Lewis Hamilton en George Russell krijgen dan hun eerste echte meters in de W15 voor hun kiezen. De verwachtingen zijn daarbij hooggespannen, aangezien het seizoen 2023 - ondanks de tweede plaats bij de constructeurs - uitliep op opnieuw een tegenvallend jaar met wisselvallige prestaties. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet vorig jaar al weten dat hij niet wil wachten tot de grote regelverandering van 2026 om terug te keren aan de top en stelde dat de W15 compleet anders zal zijn dan de W14.

Mercedes kiest met Valentijnsdag niet als enige voor die dag om haar F1-bolide voor 2024 te presenteren. Eerder maakte McLaren al bekend dat het op 14 februari het doek trekt van de nieuwe bolide van Lando Norris en Oscar Piastri. Aston Martin (12 februari) en Ferrari (13 februari) hebben ook al een presentatiedatum gedeeld, waardoor het nu nog enkel wachten is op AlphaTauri, Haas F1 en Red Bull Racing. Laatstgenoemde team zou volgens bronnen mikken op 8 februari als presentatiedatum, waarmee het een deel van de concurrentie voor zou zijn. Het is dan echter de vraag of er bij de presentatie al iets van de daadwerkelijke RB20 wordt getoond.