Mercedes: Alleen pitstop in ronde acht had Hamilton zege op kunnen leveren

Na een goede start vanaf de tweede plek reed Lewis Hamilton zondag het eerste deel van de Grand Prix van Amerika aan de leiding met zijn Mercedes. De Brit kon de Red Bull van Max Verstappen echter niet van zich afschudden, waarna de Nederlander in de elfde ronde de pits in werd geroepen voor zijn eerste bandenwissel.

De welbekende undercut leverde de WK-leider de (virtuele) leiding op, waarna Mercedes ervoor koos om Hamilton zo lang mogelijk door te laten rijden op zijn set banden, om hem aan het einde van de race op verser rubber een kans te geven om de eerste plek weer af te pakken van Verstappen. Ondanks het feit dat Hamilton in de slotfase het gaatje naar de leider nog kon dichten, kwam het nooit echt tot een aanval van de zevenvoudig wereldkampioen en moest hij genoegen nemen met de tweede plek.

Hoe had Hamilton wel kunnen winnen?

Hamilton liet na afloop weten dat Red Bull in Austin simpelweg het snellere team was en dat hij niet wist hoe hij de race wel had kunnen winnen. Het team van Mercedes denkt echter dat er met een nog agressievere strategie wel een kans was geweest. “We hadden een glazen bol moeten nemen en ons moeten realiseren dat de hardere band misschien de betere optie voor ons was”, antwoordde trackside engineering director Andrew Shovlin op de vraag wat Mercedes in Austin anders had kunnen doen. Het team kwam er later namelijk pas achter dat de W12 beter presteerde op de harde band, dan op de medium compound waarop Hamilton en Bottas de race waren gestart.

“Realistisch gezien kwam de kans om de race te winnen waarschijnlijk aan op het behouden van de leiding die Lewis had gegrepen na een goede start door vroeg te stoppen, misschien wel zo vroeg als de achtste ronde”, vervolgt Shovlin. “Maar gezien het feit dat we het in zo’n korte stint al lastig hadden op de mediums, zouden we nooit dapper genoeg zijn geweest om die call te maken, puur en alleen om de leiding vast te houden. Het zou gevoeld hebben alsof we daarmee de hele race zouden opofferen. Achteraf gezien hadden we denk ik wel voor een vroege stop kunnen gaan en daarmee ook de finish kunnen halen, maar dan zou het een kwestie zijn geweest van de trekker overhalen en hopen op het beste, zien of Lewis Max achter zich had kunnen houden. Dat was eigenlijk de enige echte mogelijkheid.”

Had Mercedes hetzelfde gedaan als Red Bull?

Red Bull nam de gok wel en haalde Verstappen na elf rondjes al binnen voor zijn eerste bandenwissel. Volgens Shovlin is het echter een heel ander verhaal om een dergelijk besluit te nemen wanneer je aan de leiding ligt, aangezien Red Bull in dit geval maar weinig te verliezen had: “Het is een heel andere mindset wanneer je tweede ligt, omdat je in dit geval waarschijnlijk toch niet lager dan tweede was geworden en het je dus geen positie zou hebben gekost. Zonder problemen worden de races namelijk vaak gewonnen door Lewis of Max.”

Had Mercedes hetzelfde gedaan als Red Bull mocht Hamilton niet de leiding hebben gegrepen na de start? “Je moet je vooral afvragen of wij het tempo hadden kunnen bijbenen. Ik denk niet dat wij er zo dicht achter hadden kunnen rijden zoals zij deden. Of we binnen het gebied van de undercut hadden kunnen blijven is weer een heel andere kwestie. Het komt dan echt aan op die slechte prestatie van ons op de mediums. Als wij niet binnen de undercut hadden gezeten, was Max gewoon langer doorgereden en had hij de race verdeeld in drie stukken die prima te managen waren.”

“Het beste wat wij konden doen toen zij voor de undercut gingen, was proberen om een beetje verschil te creëren met de banden. De race was uiteindelijk niet lang genoeg om daar ook echt de vruchten van te kunnen plukken.”

Tweestopper was enige optie

Een eenstopper voor Hamilton was volgens Shovlin helemaal geen optie: "We zagen in de laatste stint dat een groter deel van het veld de banden gewoon aan het managen was en daarmee de degradatie onder controle kreeg. Maar de banden sleten enorm snel op het moment dat mensen echt aan het pushen waren, dus een eenstopper zou onmogelijk zijn geweest. De medium was niet goed genoeg. Met twee sets harde banden was het ons wel gelukt, maar dat is niet toegestaan. We hadden het gewoon te lastig op de mediums en met een driestopper had je de opgelopen achterstand nooit goedgemaakt. Het was dus hoe dan ook een tweestopper geworden, wat we vooraf ook al hadden verwacht."

