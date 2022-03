De aanloop van Mercedes naar de eerste race van het Formule 1-seizoen 2022 is verre van ideaal verlopen. De Duitse fabrieksformatie introduceerde tijdens de tweede testweek in Bahrein weliswaar een upgrade met onder meer radicale sidepods, maar tot verbluffende snelheid leidde dat nog niet. Dat was grotendeels te wijten aan de extreme mate waarmee het team kampte met porpoising, het hobbelen op het rechte stuk door het grondeffect. Voorafgaand aan de kwalificatie was dan ook de vraag of Mercedes de problemen onder controle zou hebben en zich in de strijd om pole-position kon mengen.

Hoewel het porpoising minder ernstig leek dan eerder in het weekend en tijdens de wintertests, bleef de strijd om pole-position buiten bereik. Lewis Hamilton was op de vijfde plek de beste Mercedes-coureur en gezien de aanloop kan hij daar prima mee leven. “Ik ga niet zeggen dat ik opgelucht ben. Maar over het algemeen ben ik blij met vandaag, zeker gezien waar we de laatste twee weken stonden en de problemen die we met de auto hebben gehad”, zegt de zevenvoudig wereldkampioen, die laat doorschemeren dat de W13 niet de gemakkelijkste auto is. “Die is een beetje een nachtmerrie om in te rijden, maar we laten onze koppen niet hangen en blijven hard werken. Ik ben trots dat iedereen positief is gebleven.”

Verkeerde tactiek in outlap hindert Russell in Q3

Aan de andere kant van de garage was er enige teleurstelling bij George Russell, die met de negende startpositie niet het maximale uit zijn auto wist te halen. “In Q2 was ik eerlijk gezegd best tevreden. De auto voelde goed en ik was blij met het opwarmen van de banden. Daarna probeerde ik gewoon wat anders in Q3. We hebben één set banden, ik pushte tijdens mijn outlap en bij het insturen van bocht 1 had ik gewoon geen grip”, verklaart de Brit zijn foutje in Q3, waardoor hij in de eerste sector negen tienden verloor. “Uiteindelijk was ik een seconde langzamer dan wat ik in Q2 reed, terwijl ik verwachtte iets sneller te zijn. Dat is echt zonde. Ik ben blij dat we iets geprobeerd hebben en achteraf is het makkelijk praten, maar we weten dat we niet staan waar we willen staan.”

De grote vraag is natuurlijk hoe de Mercedessen zich staande gaan houden in de race op zondag. Hamilton verwacht ondanks de verbeterde snelheid over één ronde niet dat Ferrari en Red Bull Racing binnen schootsafstand blijven. “Deze jongens gaan weglopen, dus wij zitten er niet bij in het gevecht. Gisteren waren zij op race pace een seconde sneller dan wij, dus ik zal waarschijnlijk moeten strijden met de jongens achter mij”, geeft hij toe. Teamgenoot Russell is intussen vast van plan om zich vanaf startplek negen naar voren te knokken. “Negende is duidelijk veel lager dan waar de auto thuishoort. We doen alles wat we kunnen om te proberen de auto naar voren te krijgen en met de Ferrari’s en Red Bulls te vechten. Het is niet ideaal, maar morgen is de race.”