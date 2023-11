Mercedes achterhaalt oorzaak tegenvallend F1-weekend in Brazilië

Mercedes had het hele weekend op het Autodromo Jose Carlos Pace de snelheid niet. In zowel de sprintrace als Grand Prix liep het Duitse merk achter de feiten aan. Dit was opvallend nadat de twee wedstrijden daarvoor prima waren verlopen en er, gezien de overwinning in Interlagos in 2022, veel van Mercedes verwacht werd. In Brackley is het weekend uitgebreid geanalyseerd. Teambaas Toto Wolff bevestigt dat achterhaald is waar het is fout gegaan voor Lewis Hamilton en George Russell.

"Brazilië was waarschijnlijk ons lastigste weekend van het seizoen", aldus de Oostenrijker. "Er is hard gewerkt om te achterhalen waar we de verkeerde richting zijn ingeslagen met de set-up. Dat is ons gelukt. We weten waar het fout is gegaan en waar we tekort kwamen ten opzichte van de rest. Dit is belangrijk om te weten, gezien onze poging de tweede plek te pakken in het kampioenschap."

Het Duitse merk krijgt nog twee kansen om Ferrari achter zich te houden. De eerste poging is in Las Vegas, waar F1 voor het eerst sinds 1982 weer terugkeert. Hoe gaat Mercedes het daar doen? "We moeten ons voorbereiden op een locatie die volledig onbekend is", vervolgt Wolff. "Dat hebben we zo goed mogelijk gedaan met de beperkte data die we hebben. Er zijn een aantal unieke dingen waar we al wel op kunnen anticiperen. We rijden in de avond, wanneer de temperaturen waarschijnlijk rond de enkele cijfers liggen. Ook is de lay-out wat ongebruikelijk, gezien de hoeveelheid langzame bochten en lange rechte stukken. Het wordt een uitdaging, maar we kijken er allemaal naar uit."

In 1982 racete de koningsklasse dus voor het laatst in de gokstad. Dat gebeurde op de parkeerplaats van het Caesars Palace. De locatie van 2023 is iets spectaculairder, aangezien de twintig heren nu onder meer over de befaamde Strip gaan racen. De hype voor de Grand Prix van Las Vegas is al tijden enorm. Wolff weet maar al te goed dat het ook naast de baan een druk weekend wordt. "De belangstelling van de media zal enorm zijn en de auto's over de Strip zien racen wordt een van de mooiste momenten van het seizoen. De ogen van de sportwereld zullen op F1 gericht zijn. We kijken ernaar uit om een spectaculaire show neer te zetten. Het gaat speciaal worden."

Video: Een virtuele ronde over het Las Vegas Street Circuit