2022 was voor Mercedes een jaar om snel te vergeten. Sinds het begin van het hybridetijdperk in 2014 domineerde het team door ieder jaar met de constructeurstitel naar huis te gaan, maar onder de nieuwe reglementen floreerde de Duitse formatie bepaald niet. Mercedes bleek het verkeerde pad te hebben gekozen tijdens de ontwikkeling van de nieuwe auto’s. Hierdoor had het team uit Brackley met name tijdens de eerste seizoenshelft extreem veel last van porpoising, ook wel het stuiteren van de auto vanwege het grondeffect. Ondanks de valse start kwam het team naarmate het seizoen vorderde steeds beter voor de dag. George Russell beloonde het team door de voorlaatste Grand Prix van het seizoen te winnen.

Mercedes’ topengineer Andrew Shovlin vertelde eind 2022 aan Motorsport.com dat het team veel middelen investeerde in de werkwijze en de manier waarop men nieuwe onderdelen op de auto beoordeelt. “Daardoor is de auto wellicht niet zo snel dan wanneer we ons volledig gefocust hadden op het ontwikkelen van de auto. Het was echter zaak om erachter te komen wat er aerodynamisch gezien gebeurde met deze auto’s. Zodra we dat eenmaal begrepen, was het alsof de lichten ineens aan gingen en weer weer konden zien waar we heengingen.

Mercedes probeerde de designtools te verbeteren door de CFD-systemen, waar computersimulaties op gedaan worden om de aerodynamica te ontwikkelen, efficiënter te maken. Hiermee hoopten ze porpoising beter te kunnen tackelen, aangezien dit volgens technisch directeur Mike Elliott tijdens de eerste fase van de W13 erg veel rekenkracht vergde. “Het probleem was niet zozeer de windtunnel zelf, maar een mechanisme die we niet hadden vastgelegd in onze modellen en dat was het porpoising-mechanisme”, legt Shovlin uit. “We moesten dus twee dingen doen. Aan de ene kant moesten we het probleem uit de auto bouwen. Dit was tijdens het begin van het seizoen een erg pijnlijke afleiding, aangezien we zeer beperkte middelen in de aerodynamica-afdeling hebben door het budgetplafond. Dat was erg fundamenteel en relatief eenvoudig werk, gewoon begrijpen wat er aan de hand was. Anderzijds moesten we uitzoeken hoe we de tools konden ontwikkelen die ons terug zouden brengen naar ons oude niveau. Hiermee zouden we weer in staat zijn om simpelweg nieuwe onderdelen te ontwikkelen, deze op de auto te monteren en erop te kunnen vertrouwen dat de upgrades werken.”