'Resultaten simulaties Mercedes voor 2020 beter dan verwacht'

Met een goede basis kunnen de ontwerpers en engineers zich eerder focussen op de wagen voor het volgende seizoen dan wanneer er nog heel wat kinderziekten te verhelpen zijn. Dat geldt uiteraard ook voor Mercedes, dat op jacht wil gaan naar een unieke zevende opeenvolgende wereldtitel bij zowel de rijders als de constructeurs.

De eerste geluiden uit Brackley zijn positief. Naar verluidt zijn de resultaten van de simulaties beter dan technisch directeur James Allison had verwacht, zo heeft Motorsport.com vernomen van bronnen binnen het team. "Wat betreft het chassis lijkt de W11 vooral een sterke evolutie van de voorganger te worden. Het team wil in het laatste jaar voor de grote reglementsveranderingen geen onnodige risico’s lopen en het concept volledig overhoop gooien. De afgelopen jaren waren immers ongekend succesvol. De verwachting is wel dat Mercedes de hogere sidepod-filosofie van Ferrari gaat overnemen. Dit heeft aerodynamische voordelen en zorgt voor een betere koeling van de power unit.

Op de motorafdeling in Brixworth wordt al maanden hard gewerkt om de motorische achterstand op Ferrari te verkleinen. In 2019 was de Scuderia met name op de rechte stukken ongenaakbaar. Buiten de normale ontwikkeling van de motor heeft Mercedes ook het koelsysteem onder handen genomen. Deze nieuwe variant moet zorgen voor een betere betrouwbaarheid bij zowel het fabrieksteam als bij de klantenteams. Daarnaast moet de krachtbron vaker en langer op hoger vermogen kunnen draaien als de koeling beter op orde is.

Om de onderste steen boven te krijgen, heeft motorenchef Andy Cowell de hulp ingeroepen van een Duitse engineer die gespecialiseerd is in nieuwe materialen en chemie. Hij heeft de zwakke plekken van de Mercedes F1 W10 EQ Power+ onderzocht en verbeterpunten aangedragen om het gat met Ferrari te dichten. De resultaten op de testbank lijken veelbelovend dus de concurrentie kan de borst opnieuw nat maken.

Met medewerking van Franco Nugnes, Motorsport.com Italië