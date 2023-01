Over iets minder dan een maand wordt dus een Formule 1-test afgewerkt in het Spaanse Jerez. Op 7 en 8 februari reizen Aston Martin en Mercedes af naar het Circuito de Jerez voor een bandentest van Pirelli. De test staat al een tijdje op de planning, maar gaat voor F1-teams verder dan alleen het testen van nieuw rubber. Ditmaal reizen Fernando Alonso, Lewis Hamilton en George Russell naar de Spaanse plaats af. Dat is niet heel gebruikelijk bij dergelijke tests, maar gezien het beperkte aantal testdagen is het voor dat drietal de ideale gelegenheid om alvast wat meters te maken.

Aangezien de nieuwe auto's nog niet af zijn en het reglementair ook niet mag, neemt de Spanjaard tijdens de tweedaagse testsessie opnieuw plaats in de AMR22. Deze voelde de tweevoudig kampioen ook al aan de tand in de post season test in Abu Dhabi vorig jaar. Het is voor Alonso tevens de kans om het Britse raceteam nog beter te leren kennen en vertrouwen op te doen met het oog op 2023. Hamilton en Russell zijn dus ook van de partij. Van eerstgenoemde is bekend dat hij niet heel happig is op dergelijke dagen, maar ook voor hem is het een uitgelezen kans. Uiteraard neemt Mercedes de W13 mee.

Beide teams helpen Pirelli met het testen van de slicks, al met het oog op het Formule 1-seizoen 2024. Los daarvan heeft Pirelli een testprogramma voor de full wets. De regenbanden kregen afgelopen seizoen nogal veel kritiek te verduren, onder meer van wereldkampioen Max Verstappen. Voor dat testprogramma zal AlphaTauri begin februari nog twee testdagen afwerken op het circuit van Paul Ricard. Het is vooralsnog niet bekend of Nyck de Vries die dagen voor zijn rekening neemt, maar gezien zijn voorbereiding op het eerste, volledige F1-seizoen ligt dat wel voor de hand.

De officiële wintertest voor het F1-seizoen 2023 is eind februari. Op het Bahrain International Circuit maken alle teams van 23 tot en met 25 februari meters met de auto's voor het nieuwe jaar. Maar zoals altijd wordt voor die tijd nog het doek van de nieuwe bolides getrokken. Een aantal formaties heeft inmiddels al aangegeven wanneer dit plaatsvindt.