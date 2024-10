Mentale gezondheidsorganisatie blij met openhartige Hamilton

In het Sunday Times Style-magazine ging Lewis Hamilton in op zijn mentale gezondheid. In gesprek met het Britse medium vertelde hij bijvoorbeeld dat hij jaren gevochten heeft met depressies en andere mentale klachten. Deze speelden op na druk in zijn eerste jaren als coureur, maar ook vanwege racisme op school. Nadat de zevenvoudig wereldkampioen op geheel eigen wijze van de problemen af raakte, is er bij hem wat veranderd. Hij is meer uitgesproken over verschillende onderdelen in het leven, waaronder dus mentale gezondheid.

Hamilton is de volgende topsporter die zich uitspreekt over mentale problemen. In Nederland kennen we vooral de verhalen van topwielrenner Tom Dumoulin en voetbalinternational Gregory van der Wiel, die beiden vanwege - onder andere - mentale problemen hun topsportcarrière beëindigden. Toch stelt de Britse organisatie op het gebied van mentale gezondheid 'Mind' dat er niet genoeg aandacht naar dit probleem kan gaan, omdat er nog altijd een taboe op heerst. "We zijn dankbaar dat Lewis Hamilton zo open is over zijn ervaringen met depressies en de impact van jarenlang racisme in zijn leven", vertelt het hoofd van de media-afdeling van de organisatie, Joe Levenson, tegenover Motorsport.com.

"Je uitspreken en erover praten kan het dit soort gesprekken normaliseren en het stigma dat op de mentale gezondheid ligt weghalen", vervolgt Stevenson. "Bij 'Mind' weten we dat het belangrijk is dat publieke figuren zich uitspreken. Dat heeft vaak een krachtige impact." Die woorden zijn volgens Stevenson te onderbouwen met een eigen onderzoek. "Uit ons onderzoek kwam dat één op de vijf mensen die vechten met mentale problemen het gesprek aangaan als ze weten dat een beroemdheid of iemand uit het publieke leven een eigen verhaal vertelt."

Noot van de redactie: Heb jij last van mentale problemen, zoek hulp! Je huisarts wil er altijd met je over in gesprek.