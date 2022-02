Sainz: Mensen die twijfelen aan mijn niveau snappen F1 niet

Carlos Sainz trapte zijn F1-loopbaan in 2015 af bij Toro Rosso - dat tegenwoordig AlphaTauri heet - en kreeg als teamgenoot de inmiddels regerend wereldkampioen Max Verstappen. Tot en met de GP van Japan in 2017 was de Spanjaard in dienst bij die renstal, waarna hij dat seizoen in de Verenigde Staten het stoeltje bij Renault overnam van Jolyon Palmer. Het jaar daarna reed hij een volledig seizoen bij het Franse merk en stapte in 2019 voor twee seizoenen over naar McLaren. Bij de Britten kwam Sainz naast Lando Norris te rijden, alvorens hij in 2021 naar Ferrari switchte en Charles Leclerc trof. In zijn jaren bij McLaren versloeg de Spaanse rijder Norris en ook bij Ferrari was hij meteen de betere.

Ik wil zo snel mogelijk mijn contract vernieuwen Carlos Sainz

Ondanks zijn sterke optredens zien sommige mensen Sainz nog steeds als outsider en hebben deze volgens hem twijfels over zijn niveau. "Niet iedereen behandelt me zo", vertelt hij aan het Italiaanse Corriere della Sera. "De mensen die de sport begrijpen en met mij hebben gewerkt, weten dat ik geen outsider ben. Mattia Binotto [teambaas bij Ferrari] wist toen hij mij naar Ferrari haalde dat ik goed werk kan leveren en dat ik zeer snel kan zijn. Ik houd me niet bezig met de mensen die aan mijn niveau twijfelen. Zij snappen de Formule 1 niet."

De Spaanse coureur verving Sebastian Vettel, die vanaf 2019 een hele kluif had aan Leclerc en twee seizoenen zijn meerdere moest erkennen in de jonge Monegask. Sainz realiseerde zich dat hem een lastige taak te wachten stond. "Ik kwam net bij het team en moest nog veel leren, daar kwam bij dat ik ook sterke teamgenoot kreeg", vervolgt Sainz. "Toch geloofde ik er in, mijn vertrouwen was niet weg. Echter moest ik wel realistisch zijn. Coureurs als Leclerc, Norris, Verstappen en Lewis Hamilton hebben geen zwakke punten. Het is dan zaak om details te verbeteren, maar het is leuk om zo'n teamgenoot te hebben. Je leert door te observeren."

Contractverlenging Sainz aanstaande?

Binotto liet eerder al doorschemeren dolgraag door te willen met de Spanjaard. Volgens de Ferrari-teambaas wordt de winter gebruikt om de toekomstplannen met Sainz door te spreken. Tot op heden heeft de Italiaanse formatie nog niets bekendgemaakt, maar dat er weinig in de weg staat bevestigt ook Sainz. "We zijn allebei tevreden. Er is deze winter een kans om tot een akkoord te komen. Mijn grootste ambitie is om wereldkampioen te worden met Ferrari. Ik wil zo snel mogelijk vernieuwen."