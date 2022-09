VIDEO: Melroy Heemskerk kijkt zijn ogen uit op Zandvoort

Vanaf dit seizoen verzorgen Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het commentaar bij de Formule 1 op Viaplay. Voor de hele crew is het dit weekend een thuisrace. Met name voor Heemskerk, die een aantal jaar geleden in de Formule Ford zelf nog won op het traditionele circuit. Hij is erg onder de indruk van hoe het circuit en alles eromheen er nu uitziet, vertelde hij gisteren bij Zandvoort Shakedown op Viaplay.

"Zandvoort is echt mijn thuis, mijn hart gaat echt sneller kloppen als ik de duinen weer zie. Maar ik herken mijn thuis niet meer", vertelt Heemskerk. "Maar dat in positieve zin, want de dames en heren van het circuit hier hebben neergezet, is zo indrukwekkend. Het maakt me ook oprecht trots, want het is zo gaaf om te zien wat ze hier uit de grond gestampt hebben."

