Formule 1 GP van China

Mekies: "Max Verstappen hoeft ons niet te overtuigen om extra te racen"

Max Verstappen hoeft zijn team niet te overtuigen om buiten de Formule 1 mee te doen aan de 24h van de Nürburgring. Volgens Laurent Mekies levert het hem juist energie op. Zijn liefde voor autosport speelt daarin een sleutelrol.

Jules de Graaf
Jules de Graaf
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing

Foto door: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen hoeft binnen Red Bull Racing nauwelijks moeite te doen om toestemming te krijgen voor uitstapjes buiten de Formule 1, zoals een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Dat benadrukt Laurent Mekies, die aangeeft dat de Nederlander vooral gedreven wordt door pure passie voor autosport.

"Hij hoeft ons eigenlijk niet te overtuigen," legt Mekies uit. "Het is genoeg om een paar minuten met Max te praten. Je ziet zijn gezicht oplichten, zijn ogen gaan stralen wanneer hij over racen praat. Het maakt hem niet uit met wat voor auto."

Die houding is volgens Mekies tekenend voor Verstappen. Waar sommige coureurs hun energie zorgvuldig verdelen over een druk F1-seizoen, lijkt de drievoudig wereldkampioen juist op te laden door extra kilometers te maken. "Je zou denken dat het hem energie kost, maar in werkelijkheid komt hij met meer energie terug naar het circuit," stelt Mekies.

Dat beeld sluit aan bij wat Verstappen zelf eerder al aangaf: rijden op de Nürburgring Nordschleife en deelnemen aan langeafstandsraces voelt voor hem als een andere, maar verfrissende uitdaging naast de Formule 1. In een tijd waarin de racekalenders steeds voller worden en de druk hoog ligt, bieden dit soort uitstapjes voor Verstappen een vorm van ontspanning – juist omdat ze voortkomen uit zijn liefde voor racen.

Die liefde is volgens Mekies ook een belangrijke reminder voor het hele team. "Hij is verliefd op de sport. En dat is eigenlijk een mooie herinnering voor ons allemaal dat we hier zijn omdat we fan zijn van autosport. Max is dat ook. Hij vindt het geweldig om zijn vrije weekenden te besteden aan racen."

Uitstapjes als de GT3 zijn voor Verstappen een vorm van ontspanning.

Uitstapjes als de GT3 zijn voor Verstappen een vorm van ontspanning.

Foto door: Mercedes-Benz

Verstappen heeft de afgelopen jaren al vaker laten zien dat hij buiten de Grand Prix-weekenden actief blijft, onder meer in simracing en testsessies op circuits als de Nordschleife. Zijn interesse in evenementen als de Nürburgring 24 uur past in dat plaatje. Het is geen marketingkeuze of verplichting, maar een intrinsieke motivatie.

Binnen Red Bull lijkt er dan ook begrip te zijn voor die benadering. Zolang het past binnen de fysieke en mentale belasting van het F1-seizoen, wordt het niet gezien als risico, maar juist als een manier om Verstappen scherp en gemotiveerd te houden.

Met die instelling onderstreept Verstappen opnieuw zijn status als pure racer. Niet alleen een Formule 1-kampioen, maar bovenal een liefhebber die elke kans aangrijpt om achter het stuur te kruipen - ongeacht het type auto of het kampioenschap.

