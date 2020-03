De meest controversiële F1-race van Red Bull: Multi 21

Al voor de gebeurtenissen op Sepang in 2013 was de relatie tussen Red Bull-teamgenoten Sebastian Vettel en Mark Webber broos. De Duitser was het eerste succesproduct uit het talentenprogramma van de energiedrankengigant en had in de drie voorgaande seizoenen zijn werkgever de Formule 1-wereldtitel bezorgd. Webber kwam van buitenaf en vergooide in 2010 zijn kansen op de hoofdprijs door in de Grand Prix van Korea te crashen.

De strijd tussen de twee teammakkers kwam in Maleisië 2013 tot een kookpunt, waarbij de relatie van Webber met zowel Vettel als Red Bull onherstelbare schade opliep. De Duitser vertrok weliswaar vanaf pole maar Webber had al vroeg de leiding te pakken. Het duo had een gezonde voorsprong op de achtervolgende Mercedessen.

Naarmate het einde naderde kregen beide rijders vanaf de pitmuur te horen de posities vast te houden tot de finish via de fameuze ‘Multi 21’-instructie: de rijder in wagen #2 (Webber) mocht voor wagen #1 (Vettel) naar de streep rijden. Met dertien ronden te gaan besloot Vettel de teamorders te negeren en ging in de aanval, om in bocht 4 buitenom de Australiër te passeren en naar de winst te rijden. Vettel kreeg een enorme dosis kritiek over zich heen, al waren er anderen die vonden dat een topsporter altijd meedogenloos moet zijn en altijd voor de winst moet gaan. De vergelijkingen met Michael Schumacher kwamen direct boven tafel.

Enkele jaren later vertelde Webber in zijn biografie Aussie Grit: My Formula One Journey zijn kant van het verhaal: “Het was niet altijd in ons voordeel om stevig met elkaar te vechten. Dat was niet goed voor de banden. In Maleisië hadden we dat voor de race al besproken”, schreef hij. “Ik wist binnen twee ronden al dat Seb het heft in eigen hand ging nemen, ondanks het feit dat ik via de boordradio de bevestiging kreeg dat ik mocht winnen. Ik begon te verdedigen maar door onze respectievelijke kwalificatieruns reed hij op nieuwere banden. Mijn poging in Q2 was te conservatief waardoor ik een extra ronde reed. Dat hield in dat mijn banden drie ronden oud waren terwijl Seb op een gloednieuw setje reed. Misschien dacht hij dat hij die banden optimaal moest gebruiken in plaats van afstand te houden? Wat hij ook dacht: toen hij me inhaalde was ik vooral teleurgesteld dat het team deze treurige staat had bereikt.”

Revanche voor Brazilië 2012

In diezelfde race toonde toenmalig Mercedes F1-teambaas Ross Brawn aan dat hij zijn rijders veel beter in de hand had door het duel tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton te regisseren. Er ontstond twijfel over de managementskills van Red Bull-teambaas Christian Horner: had hij zijn rijders wel in de hand? De Brit vermoedde dat Vettel revanche wilde nemen voor de allesbeslissende race in 2012, toen Webber Vettel bij de start richting pitmuur dwong. Dat incident was het begin van een reeks gebeurtenissen waardoor de Duitser spinde na een touché met Bruno Senna en achterwaarts op het circuit kwam te staan.

“Dat zei Vettel tegen Webber toen ze na de race met elkaar spraken. Hoger dan dat kon de spanning niet oplopen”, aldus Horner in gesprek met de officiële F1-podcast in 2018. “Op dat moment was het voor Mark heel lastig te accepteren dat Sebastian gewoon sneller was. Als hij er nu met het juiste perspectief en in alle eerlijkheid op terugkijkt zal hij er zo over denken. Mark probeerde gewoon op alle mogelijke manieren in het hoofd van Seb te komen. Als team wilden we gewoon een eerlijke strijd maar zo nu en dan ontploft er een bommetje en dan wordt de situatie steeds lastiger. Dat kwam eind 2012 tot een hoogtepunt toen Sebastian met Alonso streed voor het kampioenschap en Mark hem bij de start van de race in Brazilië bijna de muur in duwde. Seb was daar ongelofelijk kwaad over. Het staartje daarvan resulteerde in de gebeurtenis in Maleisië, letterlijk twee races maar vier of vijf maanden later. Mark leidde, Sebastian reed er op nieuwere banden achter. De banden waren gevoelig. We vertelden hen dat ze hun posities vast moesten houden en Seb dacht: ‘F*** you’.”

Webber wantrouwt Horner

Webber vertrouwde Horner nooit volledig als het ging om zaken waarbij Vettel betrokken was, al had hij een uitstekende werkrelatie met technisch directeur Adrian Newey en Red Bull CEO Dieter Mateschitz. Dat resulteerde erin dat Webber in de volgende race in Shanghai Vettel confronteerde met de gebeurtenis maar de meeting tussen de twee teamgenoten verliep niet geheel volgens plan. “De eerstvolgende keer dat ik Sebastian zag, was op de donderdag van het raceweekend in China. Ik zei dat we moesten praten”, aldus de Australiër. “De daaropvolgende conversatie was het meest teleurstellende moment van onze gehele relatie. Hij zei dat hij ‘pissed off’ was door wat ik op het podium in Maleisië had gezegd, en dat hij me respecteerde als coureur maar niet als persoon. Dat vond ik een heftige uitspraak. Ik zei simpelweg: ‘Dan heeft onze relatie een probleem. Dat was het dan’. Ik had gehoopt dat we het recht konden trekken. Ik had het gevoel dat iemand een en ander in zijn oor had gefluisterd. Christian stelde later dat het allemaal van Sebastian zelf kwam, dat het de rekening was voor Silverstone 2011 en Brazilië 2012. Ik had nog veel verder terug in de tijd kunnen gaan!”

In de overtuiging dat Horner alleen maar probeerde om Red Bull-adviseur Helmut Marko tevreden te stellen, die als directe link tussen Mateschitz en het team fungeerde, stuurde Webber zijn vrouw en manager Ann op de teambaas af om een verklaring te vragen. “Toen Ann op een later moment aan Christian vroeg waarom het team nooit een reprimande of straf had uitgedeeld aan Seb voor het ‘Multi 21’-incident, gaf hij toe dat het team een brief van twee pagina’s van de advocaat van Seb had ontvangen waarin stond dat ze contractbreuk pleegden door hen ‘een onredelijke instructie/teamorder’ te geven”, schreef Webber in zijn boek. “Red Bull Racing realiseerde zich de genante situatie waarin het verkeerde want ze betaalden de bonus voor de overwinning aan beide rijders. En dat ging niet om kleine bedragen!”

Het incident in beeld: