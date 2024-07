VIDEO: Meerdere kleine problemen in VT1 F1 Hongarije

Vooral George Russell is in de eerste Formule 1-training op Hongarije vocaal. De man in de Mercedes werd meerdere keren gehinderd door collega-coureurs. Vooral Yuki Tsunoda moest het ontgelden, al werd Russell op dat moment goed afgesneden en moest hij uitwijken naar het gras.

Bij Fernando Alonso aan boord werd gevraagd of de balans van zijn auto goed was, zodat de andere Aston Martin - die van Lance Stroll - dezelfde afstelling kon krijgen. De reactie van de Spanjaard op de vraag was kort, maar zei meer dan genoeg: "Uhm ja, succes."

Video: De reactie van Alonso op de vraag vanaf de Aston Martin-pitmuur