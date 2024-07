Meer veranderingen? Alpine heeft verrassende nieuwe teambaas op het oog in F1

Dat Alpine een team in transitie is, mag inmiddels geen verrassing meer heten. De resultaten van de Franse equipe vallen tegen en dat heeft onder meer geleid tot het terughalen van Flavio Briatore als adviseur. Mede onder zijn leiding vindt er een grondige evaluatie van de Formule 1-activiteiten plaats. Het team zegt wel in de koningsklasse te blijven, maar gaat dat zeer waarschijnlijk als klantenteam doen in plaats van als fabrieksteam. Zo zingen er meer en meer verhalen rond dat de motorenafdeling in Viry zich op andere projecten dan de Formule 1 moet gaan richten en dat het team uit Enstone op zoek is naar een externe motorenpartner, waarbij een deal met Mercedes met afstand het meest waarschijnlijke scenario lijkt.

Ook de leiding van het Franse team is in de voorbije jaren veelvuldig veranderd. Zo moest toenmalig teambaas Otmar Szafnauer een jaar geleden in Spa-Francorchamps het veld ruimen, nota bene tijdens het raceweekend. In zijn kielzog vertrok ook sportief directeur Alan Permane. Bruno Famin nam het stokje over als interim -teambaas, al duurt zijn stint langer dan aanvankelijk bedacht. Dat komt onder meer doordat gesprekken met andere kandidaten in de tussenliggende periode op niets zijn uitgelopen. Binnen afzienbare tijd - mogelijk in de zomerstop - lijkt Famin echter alsnog een stap terug te (moeten) doen.

Wie is de beoogde, nieuwe teambaas Oliver Oakes?

Zo blijkt uit informatie van Motorsport.com dat Alpine mikt op een nieuwe teambaas, waarbij Oliver Oakes de favoriet zou zijn. Oakes is slechts 36 jaar en zou daarmee de jongste teambaas van de Formule 1-paddock kunnen worden. Hij is de zoon van Billy Oakes, oprichter van het Eurotek Motorsport-team, dat in de Formule Renault en Britse Formule 3 uitkwam. Oliver Oakes werd in 2005 wereldkampioen karten en maakte later onderdeel uit van het Red Bull Junior Team. Nadat hij tijdens zijn eigen racecarrière niet helemaal kon doorstoten tot de top, stortte hij zich op de managementkant van de autosport. Met Team Oakes begeleidde hij in de kartsport onder meer Nikita Mazepin, Marcus Armstrong en Callum Ilott. Sinds 2015 is Oakes de teambaas van Hitech, dat met succes in onder meer de Formule 2 en Formule 3 uitkomt.

Dat team heeft net als Andretti een aanvraag ingediend om toe te treden tot de Formule 1, maar het voorstel van Hitech is afgewezen door de FIA. Voor Oakes zijn er individueel echter alsnog kansen om in de koningsklasse van de autosport te komen. Eerder dit jaar zou Alpine Oakes al eens hebben benaderd voor de rol van teambaas, maar toen kwam het nog niet tot witte rook. Volgens de Italiaanse collega's van Motorsport.com zou het ditmaal wel tot een deal moeten komen, waarna Oakes het stokje idealiter na de zomerstop kan overnemen als teambaas. Alpine wil op dit moment niet reageren op de berichtgeving, al moet dat vrijdag normaliter veranderen, aangezien Famin dan opdraaft voor de persconferentie in Spa.