De eerste klap is een daalder waard voor Max Verstappen. Nooit eerder won hij de eerste race van het seizoen. Het winnen van de openingswedstrijd hoeft niet beslist een gunstig voorteken te zijn, maar de wijze waarop Red Bull aan het seizoen begonnen is doet vermoeden dat het wel eens een heel eentonig seizoen zou kunnen worden. “Ik heb liever meer strijd vooraan”, vindt Coronel. “Dat durf ik wel te zeggen en ik denk dat de hele wereld er zo over denkt. We hebben Max helemaal niet gezien, dat deel van de race was saai. Je had de Red Bulls en daarnaast eigenlijk een Formule 1-race. Ik vond het vooral heel mooi wat daarachter gebeurde.”

Fernando Alonso vervulde een glansrol door achtereenvolgens Lewis Hamilton en Carlos Sainz te verschalken. Aston Martin staat in de pikorde op dit moment voor de teams van Ferrari en Mercedes. George Russell liet zich zelfs ontvallen dat Red Bull dit jaar weleens alle races zou kunnen gaan winnen. Het is nog vroeg, er zijn nog 22 raceweekends te gaan, maar volgens Coronel raakt de jonge Brit wel een gevoelige snaar: “Ze hebben natuurlijk de beste auto, de beste motor en de beste coureur. Dus het lijkt mij eigenlijk heel logisch. Het zou een nieuw record zijn, maar Max moet er zeker voor gaan. Het is saai voor ons als kijker, maar als sportman kan ik wel begrijpen dat je het wilt doen.”

Coronel over Ferrari: “Ze zijn er of ze zijn er niet”

Het oplossen van betrouwbaarheidsproblemen was voor Ferrari een belangrijk doel in de afgelopen winter. Met de elektronica-wissel voor de race in de SF-23 van Charles Leclerc en de uitvalbeurt tijdens de Grand Prix, staat men bij Ferrari alweer op 1-0 achterstand. “Het lastige met Ferrari is dat je er nooit een strategie in kunt ontdekken of dat ze een duidelijke route hebben waar ze ergens naartoe gaan”, stelt Coronel. “Ze zijn er of ze zijn er niet. Ik hoop wel dat Ferrari dit gaat oplossen, want ze hadden de snelheid en deze auto ziet er vet uit, de fighting spirit is er. Ook al zie je kwalificatietechnisch dat ze er zijn, racetechnisch waren ze er halverwege helemaal niet meer. Het probleem van vorig jaar is nog niet opgelost, maar ze hebben wel meer topsnelheid. Qua betrouwbaarheid moeten ze aan de bak, maar ik denk wel dat ze het oplossen.”

Ferrari vroeg Sainz om te verdedigen toen de opstomende Alonso in aantocht was. De Madrileen durfde het niet aan en moest zijn landgenoot na een kort gevecht laten gaan. “Dat is een tweestrijd voor een coureur”, weet Coronel. “Je wilt gas geven, je wilt verdedigen, maar je weet ook dat je risico loopt op meer plekken verlies als je dat doet. Dat meer mensen je gaan inhalen. Sainz gaf dat ook wel aan. Ik vond hem heel kranig en het was mooi om te zien hoe hij dat aanpakte, ook voor de kijker.”

Mercedes komt in lastige situatie met ‘verkeerd concept’

De situatie is bij Mercedes misschien nog wel nijpender geworden. De wintertest verliep moeizaam en het kwartje is gevallen: met dit concept gaat de achterstand op Red Bull niet verdwijnen. Teambaas Toto Wolff oordeelde dat hard dat het team terug moet naar de tekentafel. “Het is natuurlijk heel onhandig om in deze fase van het seizoen een concept te veranderen”, zegt Coronel. “Je hebt maar zoveel geld om te ontwikkelen en dingen te doen. Daardoor wilden ze ook heel graag vasthouden aan dit concept en ik snap het ook wel, als het werkt gaat het als een bom. Het schijnt toch moeilijker te zijn dan wij allemaal denken, er zitten natuurlijk geen domme dingen.” En hoe Mercedes dan alsnog een inhaalslag wil maken, is nog niet zo makkelijk te voorspellen: “Dat heeft financiële consequenties, ook aan de andere kant qua ontwikkeling. Ze moeten keuzes maken. Maar ik zie wel dat Hamilton nu een beetje gefrustreerd begint te raken en dat begint ook door te komen bij Toto. Hij is niet dom. Die ziet ook wel dat het gat met Red Bull groter is geworden. Laten we wel zijn: Aston Martin is het enige team dat een beetje het concept van Red Bull gekopieerd heeft en zij zitten aan de goede kant van de streep. Zou Mercedes dat ook niet gaan doen? Dat is mijn vraag.”