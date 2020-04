Norris voelt 'meer respect en vertrouwen' binnen McLaren

Lando Norris eindigde zijn debuutseizoen in de Formule 1 op de elfde positie in het kampioenschap en samen met teamgenoot Carlos Sainz Jr. loodste hij McLaren naar de vierde plaats bij de constructeurs, het beste resultaat van het team sinds 2012. In de afgelopen weken is de 20-jarige een prominent figuur geworden door zijn esports-avonturen, wat veel meer aandacht heeft gekregen nu het echte racen stilligt door de coronapandemie. Gevraagd of hij zich meer op het gemak voelt als boegbeeld in de F1 en binnen McLaren vertelde Norris aan Motorsport.com: “Ik denk wel een beetje ja, maar ik ben nog steeds veel beter in het rijden dan in al het andere.”

“Maar tegelijkertijd, omdat je het al een jaar gedaan hebt, krijgt men iets meer respect en daardoor luisteren ze ook iets meer naar je. Ik weet niet of ik nu geclassificeerd word als veteraan, maar ik voel wel meer vertrouwen in mezelf en tegelijkertijd denk ik, simpelweg omdat je in het tweede jaar zit, ook bij McLaren, dat ze je op bepaalde manieren als iets professioneler zien, en niet als iemand die daar maar een jaar was. Je krijgt daardoor iets meer respect. Mensen luisteren en dan word je iets meer een woordvoerder waarop mensen vertrouwen, ze luisteren naar je en ondernemen actie na dingen die je zegt.”

Norris weet dat dit tot gevolg heeft dat zijn feedback serieuzer genomen wordt en dat dit dus gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de auto. “Ik moet dus iets preciezer zijn met wat ik zeg en dus moet ik niet een soort van rookie zijn die altijd ‘ja’ zegt en het met iedereen eens is”, concludeert hij. Dat neemt niet weg dat Norris het gevoel heeft dat hij er voor aanvang van zijn tweede F1-seizoen een stuk beter voor staat, mede doordat hij wist op welke vlakken hij zich nog moet verbeteren.

“Dat heeft me in staat gesteld om een betere strategie, een betere focus op de wintertests te hebben, omdat ik wist waaraan ik moest werken. Dat maakte het ook veel makkelijker om doelen te stellen met wat we wilden bereiken”, verklaart Norris. “Dat zorgde ervoor dat ik meer vertrouwen kreeg in wat ik deed en wat het team deed. Mentaal gezien zorgde het voor een betere situatie voor de tests en Australië [voor de afgelaste seizoensopening van 2020]. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik daarmee doorga zodra we weer gaan racen.”

Met medewerking van Alex Kalinauckas