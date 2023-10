Meer pushen of banden sparen? F1-coureurs delen voorkeur

In Qatar waren de Formule 1-coureurs verplicht om minstens drie pitstops te maken vanwege veiligheidszorgen bij bandenleverancier Pirelli. Om problemen in de race te voorkomen stelden de Italianen een maximale stintlengte van achttien ronden in. Het zorgde ervoor dat de coureurs de hele race voluit konden gaan, aangezien banden sparen ten koste gaat van tempo en het hier niet mogelijk was om een stint te rekken. Het leidt tot de vraag of coureurs liever een race hebben waarin banden sparen centraal staat, of toch voluit racen?

Als het aan Lando Norris ligt, blijft er een combinatie van beide opties. "Ik hou van allebei", zegt de McLaren-coureur. "Je geeft normaal gesproken de voorkeur aan races als deze", doelt hij op de Grand Prix van Qatar. "Ik genoot van het racen in Qatar, met de pitstops, de strategie en dat soort dingen. Ik geniet daarvan. Ik geniet ook van de races waarin je op de banden moet letten en dingen moet managen. Het is goed om beide te hebben. Ik denk niet dat je er maar één van wil." Norris wil daarmee vooral voorkomen dat de races 'voorgeschreven' aanvoelen in plaats van natuurlijk. "Het hangt dus af van de baankarakteristieken, bandenslijtage, al die zaken. Maar ik heb genoten van Qatar, al waren de omstandigheden duidelijk erg zwaar. Dat maakte het zo lastig. Maar het was meer de temperatuur die het zwaar maakte. Natuurlijk kan het in elke race gebeuren dat je drie pitstops maakt, maar de omstandigheden maakten het nog lastiger."

Williams-coureur Logan Sargeant deelt de mening van Norris. "Het is afhankelijk van het circuit en een mix is altijd goed. Maar met name op die dag had ik absoluut gekozen voor een race waarin management centraal stond." Valtteri Bottas ziet ook graag een mix, met name omdat coureurs zich dan kunnen onderscheiden. "Als rijder wil je natuurlijk altijd pushen, maar aan de andere kant is banden sparen ook een vaardigheid waarin je je als coureur kunt onderscheiden", zegt de Alfa Romeo-veteraan. "Voor mij geldt dus hetzelfde: een goede mix is waarschijnlijk ideaal."

Niet veel flexibiliteit

Lance Stroll is ook een voorstander van een combinatie van de twee, waarin het in de ene race dus draait om pushen en de andere race om sparen. "Vanuit mijn oogpunt denk ik dat het gaaf is als we bandenslijtagemanagementraces hebben in plaats van thermomanagementraces, waarbij de banden op sommige circuits erg thermisch gevoelig zijn en we alleen dat aspect van de band moeten managen", legt de Canadese Aston Martin-coureur uit. "Dat kan saai zijn en het racen een beetje saai maken, maar als het meer een bandenslijtagemanagementrace is, kunnen we pushen en moeten we managen hoeveel we pushen omdat de banden slijten in plaats van thermisch oververhit raken. Ik denk dat die races beter zijn", maakt hij een duidelijk onderscheid.

Carlos Sainz stond aan de zijlijn in Qatar vanwege een probleem met het brandstofsysteem van zijn Ferrari. Hij oordeelde van buitenaf dat het een leuke race was dankzij de verplichte driestopper, maar: "Ik vond het niet leuk dat het beperkt was tot een aantal ronden, omdat je kon voorspellen wanneer iedereen ging stoppen. Ik denk dat sommige aspecten van die race er interessant uitzagen, zoals hoeveel de coureurs moesten pushen en hoe vaak je door de pits moest om vervolgens weer een beetje terug te komen in het veld en jezelf terug te vinden in het verkeer en te moeten inhalen, maar met de beperkte ronden op elke band... Als je wist op welke band iedereen reed, wist je welke ronde zij naar binnen zouden komen. Van buitenaf leek het er dus niet op dat er veel flexibiliteit in de strategie zat."

Sainz hoopt wel dat de Formule 1 in de toekomst meer richting de tweestoppers of driestoppers gaat in plaats van de eenstoppers die er nu vaak zijn. "Normaliter zijn de races waarin het net tussen een eenstopper en tweestopper zit de beste races in de Formule 1, zoals we op Suzuka zagen of op de circuits waar de twee strategieën net zo snel zijn. Het draait er dan om wie zijn eigen keuze optimaliseert, wat het beter maakt. Als het daar tussenin zit, dan is het racen goed."