Vorig jaar renden tijdens de eerste ronde van de Britse Grand Prix een vijftal milieuactivisten de baan op. Zij lijmden zich vast aan het asfalt. Door de grote startcrash van Zhou Guanyu kwam er een rode vlag en verliep de actie zonder incidenten. De coureurs konden om de demonstranten heen rijden.

Richard Tompkins, politiecommandant van het korps uit Northamptonshire, heeft in aanloop naar het raceweekend aangegeven dat de politiemacht op volle sterkte aanwezig is. "We hebben als het ware een ring van staal om de baan heen geplaatst en er zijn extra agenten om alle incidenten aan te pakken. Wij respecteren het recht om te gaan protesteren, maar wanneer er levens op het spel staan of wanneer er misdrijven gepleegd worden grijpen we in en zullen we overgaan tot arrestaties."

Tompkins benadrukt dat de politie een vreedzaam protest wil faciliteren. "Als er actievoerders komen mogen ze met ons in overleg gaan om te kijken waar ze veilig kunnen demonstreren. We willen roekeloze acties als die van vorig jaar voorkomen." De commandant sluit af met een oproep aan het publiek. "We zijn met 450.000 extra paar ogen hier tijdens het weekend. Ik wil graag dat we er met zijn voor allen zorgen dat iedereen een veilige, misdaadvrije en leuke tijd heeft."

Russell: Mensen op de baan onverantwoord

George Russell, die een thuisrace gaat rijden, roept de demonstranten op niet de baan op te gaan. "Het is gevaarlijk en onverantwoord. Niet alleen voor hen, maar ook voor de marshals die ze van de baan halen en voor de coureurs. We staan er zelfs voor open om met ze in gesprek te gaan." De Brit vindt dat de activisten moeten kijken naar welke stappen de Formule 1 al zet om duurzamer te worden. "We gaan richting 100 procent duurzame brandstoffen. De teams, de fans en de sport in het algemeen doen er alles aan om groener te worden." Eerder liet Lando Norris ook al weten zich zorgen te maken om de acties. Ook de directeur van het circuit heeft zijn zorgen geuit over eventuele actievoerders op de baan.