Meer een leider dan Tsunoda? De Vries reageert op verwachtingen Marko

In Suzuka zijn enkele langverwachte dominosteentjes in het silly season gevallen. De overstap van Pierre Gasly naar Alpine is officieel geworden en AlphaTauri reageerde meteen door Nyck de Vries aan te kondigen. Het zijn grote schoenen om te vullen bij het team uit Faenza. Zo fungeert Gasly na zijn degradatie bij Red Bull als teamleider van het zusterteam. Zowel op als ook naast de baan is hij de vooruitgeschoven pion in het team van Franz Tost. Doordat Yuki Tsunoda volgens de teambaas nog in 'een leerproces' zit, leunt de formatie qua technische feedback sterk op Gasly.

De Fransman is volgend jaar echter vertrokken en dus luidt de vraag wie de handschoen oppakt bij AlphaTauri. Helmut Marko heeft in gesprek met Motorsport.com laten weten dat hij in qua feedback en leiding meer van De Vries verwacht dan van Tsunoda, die toch twee jaar meer Formule 1-ervaring heeft. "Absoluut. Yuki is nog jong en heeft die achtergrond op technisch vlak niet, dus Nyck kan het team leiden. We zullen zien hoe het volgend jaar in de praktijk gaat, maar afgaande op zijn ervaringen en persoonlijkheid zou Nyck de teamleider moeten zijn", sprak de 78-jarige Oostenrijker.

De Vries, die inmiddels in de AlphaTauri-fabriek is geweest om een zitje te pakken, ziet deze rol best zitten, zo blijkt. "Ik zie het als een compliment, dus allereerst dank daarvoor!", reageert de Nederlander. "Ik denk dat je niet per se Formule 1-ervaring nodig hebt om een leider te kunnen zijn. Dat ligt toch veel meer aan je karakter, je persoonlijkheid en hoe je bent. Alhoewel ik bijna nog geen Formule 1-races heb gereden, weet ik volgens mij wel wat ik nodig heb van de auto en ook van het team om samen succesvol te kunnen zijn. In dat opzicht heb ik daar best vertrouwen in."

Teambaas Tost rekent eveneens op de technische feedback van De Vries, al voegt hij toe dat veel valt of staat met het materiaal dat AlphaTauri volgend jaar heeft. "Het leiden van een team wordt sterk beïnvloed door hoe goed de auto is. Als we volgend jaar een goede auto hebben, dan moet het voor beide coureurs wel lopen. Maar als de auto problemen heeft, wordt het niet zo makkelijk om die op te lossen. Nyck heeft namelijk nog weinig F1-ervaring en Yuki zit in een leerproces. Ik denk dat Yuki volgend jaar trouwens wel volwassen genoeg moet zijn om iets van technische feedback te kunnen geven. Dat gezegd hebbende verwacht ik heel veel van Nyck, omdat hij ervaring heeft opgedaan in verschillende kampioenschappen en weet wat het is om races en zelfs titels te winnen. Maar nogmaals: als we volgend jaar een goede auto hebben, dan zou het geen probleem moeten zijn."

Stap naar Red Bull-familie vervelend voor Mercedes?

Naast de ervaring in verschillende kampioenschappen heeft De Vries ook specifieke kennis uit de Formule 1-wereld. Zo heeft hij dit jaar meerdere auto's getest en in de simulator van verschillende teams gezeten. Ook dat geeft de 27-jarige coureur uit Uitwellingerga de technische bagage waar Marko over spreekt, al roept het ook een andere vraag op. Is Mercedes vanwege de dingen die hij weet wel te spreken over zijn stap naar de Red Bull-familie? "Nou ja, ik hoop in ieder geval dat ze iets gaan missen achter de schermen, want dan heb ik mijn werk goed gedaan", lacht De Vries.

"Maar zonder gekheid: ik ben de voorbije jaren als Mercedes-coureur gezien en dat was ik tot op zekere hoogte ook wel. Ik reed voor Mercedes in de Formule E en was testcoureur voor het F1-team. Maar los daarvan waren er geen andere verplichtingen. We hebben een goede relatie opgebouwd en ze zijn erg ondersteunend geweest, al moet ik uiteindelijk wel voor mezelf kiezen. Ik hoop zoals gezegd dat ze iets gaan missen want dan heb ik het goed gedaan, maar tegelijkertijd zijn ze ook wel blij om mij op de grid te zien." Voordat het zover is, mag De Vries trouwens nog een vrije training voor Mercedes afwerken. In Mexico stapt hij voor de eerste sessie in de auto van George Russell.