Meer inhalen door nieuwe F1-regels? "Effect van slipstream is minder"

De Formule 1 grijpt dit jaar terug naar het grondeffect om de invloed van vuile lucht te beperken. Met die overstap keert - net als in de jaren '80 - ook het onbedoelde neveneffect van stuiterende auto's terug, al is de vraag of het reglement daadwerkelijk werkt nog veel belangrijker. Oftewel: kan wat op papier is gezet ook echt leiden tot meer inhaalacties en (nog) fraaiere races in 2022? Het echte antwoord op die vraag valt pas in Bahrein te geven, al hebben coureurs elkaar in Barcelona al zoveel mogelijk opgezocht op de baan om uit te vinden hoe het volgen gaat.

Max Verstappen heeft al aangegeven dat hij het volgen iets beter vindt gaan dan voorheen en krijgt bijval van Russell, die donderdag overigens verstoppertje speelde door Ferrari en McLaren als favorieten aan te wijzen. "Het volgen is inderdaad iets makkelijker geworden", steekt de jonge Brit van wal. Dat betekent echter niet meteen dat het inhalen anno 2022 ook makkelijker wordt, zoals de Formule 1 wel voor ogen had. "Het slipstreameffect is behoorlijk minder geworden, dus ik weet niet of inhalen makkelijker wordt. Je hebt nu echt een delta op de rechte stukken nodig, omdat je alleen maar aan het eind van een recht stuk kunt inhalen. Dus ja, we kunnen elkaar beter wel volgen, maar daar staat tegenover dat de slipstream minder voordeel oplevert met deze nieuwe regels."

Dat laatste verklaart ook meteen waarom F1 het gebruik van DRS nog broodnodig acht, al is het wel een stip aan de horizon om dat kunstmatige middel op termijn af te schaffen. Eerst moet de meerwaarde van de nieuwe regels echter duidelijk worden. "Dat moeten we eerst nog afwachten. Ik zat dicht achter Lando, ongeveer twee autolengtes, maar kon hem niet inhalen. Dat vond ik best zorgwekkend, maar goed, laten we het zien", laat Russell aan onder meer Motorsport.com weten.

Diezelfde Lando Norris zit op dat moment naast zijn landgenoot in de persconferentie en haakt gevat in. "Zo doen wij dat. George was aan een snelle ronde bezig en ik wilde hem niet voorbij laten. Ik heb zijn ronde mooi verpest, dat is namelijk wat je moet doen op testdagen", lacht de vijfvoudig podiumfinisher. Om daarna op een serieuzere toon te vervolgen: "Nee, George heeft het goed onder woorden gebracht. Het volgen in bochten lijkt absoluut iets beter, maar de mindere slipstream lijkt de prijs die we daarvoor moeten betalen. Dus deze verandering kent zowel een positief als ook een negatief gevolg. Welke van de twee zwaarder weegt, kan ik op dit moment nog niet zeggen."