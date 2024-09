Meer inhaalacties? F1 Singapore krijgt extra DRS-zone

Het smalle Marina Bay Street Circuit staat niet bekend om zijn vele inhaalmanoeuvres, gemiddeld worden er in de straten van Singapore per race 33 keer ingehaald (zie grafiek). De races in de stadstaat werden in de afgelopen jaren veelal gekenmerkt door een lange trein van auto's die allemaal neus aan staart rijden en die door het ontbreken van een groot verschil in vermogen, niet in staat zijn om in te halen.

De FIA erkende dit probleem al enkele jaren geleden en besloot in 2022 om een derde DRS-zone toe te voegen aan het circuit dat tot dan toe slechts twee zones voor het gebruik van het Drag Reduction System had. Omdat de inhaalproblemen bleven bestaan, heeft de FIA besloten om voor komend weekend een vierde DRS-zone toe te voegen, tussen bocht 14 en 16.

Aanpassingen circuit

Het stratencircuit in Singapore onderging vorig jaar een grondige aanpassing, maar is nog steeds een van de bochtigste banen van het seizoen. De lengte werd teruggebracht ruim 5.063 meter naar 4.940 meter en dat betekende een verhoging van het aantal raceronden – van 61 naar 62 ronden – om aan de minimale racelengte van 300 kilometer te komen.

De aanpassingen waren vooral terug te zien in de laatste sector. De sectie tussen bocht 16 en 19, werden vervangen door een recht stuk van 400 meter en daarmee is het totale aantal bochten teruggebracht van 23 naar 19. Vorig jaar werd ook begonnen met het opnieuw asfalteren van het circuit en dit jaar zijn de secties tussen bocht 3 en 9, 10 en 12 en 14 en 17 van een nieuwe asfaltlaag voorzien.