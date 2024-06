Media Diamant voor F1’s Wendy Hendrickx: “Mooier dan een BAFTA”

“Ik ben een beetje hinderlaag gelokt”, vertelt Wendy Hendrickx met een lach aan Motorsport.com over het moment dat ze voor het eerst te horen kreeg dat een Media Diamant zou krijgen. “Ze hadden me eind vorig jaar uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de nieuwe studio’s die Ziggo Sport aan het bouwen was. Ik had het op dat moment heel erg druk, maar wilde wel langskomen als ze een ruimte voor me zouden regelen waar ik die dag ook nog wat werk kon doen. Dat wilden ze wel doen.”

Op de dag zelf had ze aanvankelijk niets in de gaten, ondanks dat haar naam op het grote LED-scherm op de boulevard werd weergegeven. ”Ze zeiden dat dat tegenwoordig vaker gebeurt met gasten die zijn aangemeld op het Media Park. Ik antwoordde dat ik dat maar vreemd vond en besteedde er verder geen aandacht aan. Eenmaal in de studio stond er links van me ineens een fotograaf. Toen pas begon ik in de gaten te krijgen dat er iets aan de hand was. Maar wat wist ik nog niet. Vervolgens kwamen Jos Budie, de voorzitter van de Stichting Media Diamant, Emiel Globes, mijn oude baas bij Southfields, regisseur Rolf Meter, met wie ik vroeger veel gewerkt heb, Patrick Brand en Ilse Pollen naar me toe, samen met nog wat andere mensen van de stichting, en werd er een brief van de burgemeester van Hilversum voorgelezen. Ik was totaal verrast.”

Tot eind 2019 was Hendrickx als executive producer bij Southfields verantwoordelijk voor de F1-programma’s van Ziggo Sport. Sinds 2000 werkt ze als Head of Live Production bij de Formule 1, waar ze een onmisbare kracht achter de schermen is. Ondanks haar overvolle agenda is ze donderdag even in Nederland. Om 17.00 uur krijgt ze op het Media Park in Hilversum een Media Diamant, een onderscheiding voor medewerkers achter de schermen van de televisie, radio en internet, die uitblinken door talent, inzet, passie en vakmanschap. Haar naam wordt dan onthuld op de Diamant Muur .

Dat Hendrickx door haar collega’s uit de industrie naar voren is geschoven voor deze eervolle erkenning, maakt het extra bijzonder voor haar. “Absoluut. Ik ben niet makkelijk stil te krijgen, maar hier word ik wel een beetje stil van. Het is ook heel bijzonder omdat als je televisie maakt, je dat nooit alleen doet. Je doet het altijd met elkaar, met een team.” Hendrickx is de mensen met wie ze in het verleden heeft samengewerkt, erg dankbaar. “Door met hen samen te werken heb ik geleerd en ben ik gegroeid. Dus eigenlijk is deze onderscheiding ook gelijk een dikke pluim voor alle mensen die gedurende mijn carrière de revue gepasseerd zijn en met wie ik mooie programma's heb gemaakt.”

Extra stap

Hendrickx is er trots op dat ze het tot zo’n hoge functie bij de Formule 1 – Head of Live Production – heeft geschopt. “Ik heb met veel mensen heel fijn samengewerkt, maar er zijn er een paar geweest die het verschil hebben gemaakt door mij een kans te geven”, kijkt ze terug op hoe haar carrière zich ontwikkeld heeft. “Maar als je een kans geboden krijgt, is het natuurlijk ook zaak om die te grijpen en jezelf te bewijzen. Want kansen komen niet vanzelf. Zo is dus een paar keer door iemand een deur voor mij geopend, waarna ik die kans zelf gegrepen heb om verder te kunnen groeien.”

“Wetende hoe het bij mij is gegaan, vind ik het ook heel belangrijk om nu zelf kansen aan anderen te geven”, vervolgt ze. “Zo heb ik sinds anderhalf jaar heel veel jonge mensen in mijn team. Die heb ik nieuw aan boord gehaald, omdat als zij geen kans van iemand krijgen die al langer in het vak zit, zij ook niet verder kunnen komen. Maar natuurlijk is het nu wel aan hen om zich te bewijzen. Zo is het voor mij ook gegaan, zo heb ik natuurlijk al die stapjes kunnen zetten tot het punt waar ik nu ben.”

“Heb plezier in wat je doet en doe je best. Denk niet dat het allemaal vanzelf komt, maar ga er echt voor en doe die extra stap”, zou ze als tips willen meegeven aan jonge mensen die ook graag bij de tv-afdeling van de Formule 1 zouden werken. “Ik ben zelf ooit begonnen als scheduler bij Canal+. Ik bracht alle schedules naar de master control room en daar hoorde ik ze een keer praten over dat ze nog iemand zochten om op vrijdagnacht NBA te doen. Ze konden daarvoor geen regisseur vinden. Vervolgens stak ik mijn vinger op. ‘Ja, maar dat kan ik!’ Vervolgens deed ik het, terwijl ik vrijdag overdag ook nog gewoon werkte. Maar door dat soort extra stapjes, leer je heel snel. En val je bij mensen op.”

Dat laatste bleek al snel van belang. “Canal+ was actief in België en Nederland. Ik werkte voor de Nederlandse kant, die ook in Brussel gevestigd was. Maar zij gingen verhuizen naar Nederland. Ik dacht: ‘Dat gaat niet goed komen. Ze gaan verhuizen en ik blijf achter.’ Toen kwam de dag dat ik bij de directeur op kantoor moest komen. Ik dacht: ’Nu krijg ik te horen dat ze afscheid van me gaan nemen.’ Maar het tegenovergestelde gebeurde. Hij zei: ‘We zouden je graag mee willen nemen.’ Ik moest daar natuurlijk wel even over nadenken. Ik woonde nog bij mijn ouders. Mijn moeder zei: ‘Dit is een kans. Je moet gaan.’ Mijn vader vond het in eerste instantie minder leuk, omdat hij bang was dat hij zijn dochter minder vaak zou zien. Maar uiteindelijk hebben ze het allebei omarmd en heb ik gezegd: ‘Ik ga het doen.’ Toen ben ik naar Nederland verhuisd. Ik had op dat moment nog wel de gedachte dat als ik eenmaal programma’s zou regisseren, ik terug naar België zou gaan. Maar dat is nooit gebeurd!”

Nooit rust

In plaats daarvan maakte Hendrickx carrière in de Nederlandse televisiewereld. Bij Southfields, dat programma’s voor onder andere Ziggo Sport maakt, kwam ze uiteindelijk in aanraking met de Formule 1. “Ik heb nooit per se de ambitie gehad om bij de Formule 1 zelf te werken. Dat is gewoon op mijn pad gekomen”, aldus Hendrickx. De beslissing om Southfields na vele jaren trouwe dienst te verlaten, was voor haar ook geen gemakkelijke. “Ik had een fantastische job bij een fantastisch bedrijf en werkte in een fantastisch team. Ik hoefde daar niet weg. Ik was daar gelukkig. Maar de Formule 1 lonkte en ik was toch ook wel benieuwd hoe het er aan de andere kant aan toe gaat.”

Het betekende ook dat ze veel tijd in Engeland zou gaan doorbrengen. “Toen ik in 2019 in de sollicitatieprocedure zat, was ik ervan overtuigd dat ik de beste persoon voor die functie was en dat ze mij moesten hebben”, blikt ze terug. “Ik was in competitie met vier Britse mannen. Het was een enorm lang proces dat maanden duurde. Maar toen het moment kwam dat ik een aanbod kreeg, heb ik er zelf ook nog tien weken over gedaan om te beslissen of ik het wel écht wilde doen. Je moet er namelijk wel veel voor inleveren. Je bent niet meer in de buurt van je familie en hebt je vrienden niet meer om je heen. Die komen nu af en toe wel een weekendje naar Londen, wat heel leuk is, maar ik ben wel altijd degene die verjaardagen, bruiloften en geboortes moet missen. Dat is toch iets wat je inlevert voor je carrière."

”Dit keer was de reactie van mijn ouders trouwens precies andersom”, merkt ze met een glimlach op. ”Mijn vader zag het wel zitten dat zijn dochter daar ging werken. Maar mijn moeder vond het minder leuk. Het blijft natuurlijk heftig als je je kind naar een ander land ziet vertrekken. Maar mijn familie en vrienden hebben me altijd gesteund en zorgen ervoor dat er altijd een plekje is om weer thuis te kunnen komen.” Tegenover de persoonlijke offers die gebracht worden, staat een fraaie en uitdagende baan bij de Formule 1. ”Ik krijg er veel voor terug”, beseft ze. ”Zo reis ik nu de halve wereld over. Al is dat ook best een aanslag op je leven hoor. Ik ben structureel vermoeid. Er is eigenlijk nooit echt rust.”

Wendy Hendrickx achter de knoppen bij de Formule 1. Foto door: Formula 1

Welke doelen heeft Hendrickx nog voor haar carrière? “Ik wil gewoon de beste manager zijn voor mijn team. Ik heb ‘people management’ hoog in het vandaal en vind het zelf dus heel belangrijk dat je mensen de kans geeft om beter te worden en te groeien. Ik geef mensen daarom veel verantwoordelijkheid. Ik vertel daarbij ook dat als ze me nodig hebben, ik ervoor ze zal zijn. En dat ze ook niet bang hoeven te zijn om fouten te maken. Ze kunnen dus altijd bij me komen voor advies. Maar als ik iemand een project geef, verwacht ik wel dat diegene dat echt op zich neemt. En ondertussen kijk ik met een helikopterview mee hoe het gaat.”

Persoonlijke ambities zijn er ook. “Maar het bedrijf verandert constant, dus ik vind het moeilijk om te zeggen hoe de dingen er over een jaar uitzien. Ik kijk wel welke kansen zich aandienen en bepaal dan wel of ik het interessant vind en of ik daarmee verder wil.” Al is Hendrickx erg content met haar huidige rol. “Ik geef leiding aan een enorm groot team, het grootste operationele team binnen de Formule 1. En we groeien nog steeds, wat ik belangrijk vind. Want als het team groeit, betekent dat voor mij ook gelijk persoonlijke groei. Maar waar ik over drie jaar ben? Dat weet ik niet. We gaan het vanzelf meemaken.”

Speciaal plekje

Hendrickx is de eerste niet-Nederlander die een Media Diamant krijgt. “Dat klopt. Misschien is het daardoor nog wel extra bijzonder. Maar goed, ik heb ongeveer 25 jaar in Nederland gewerkt en het grootste deel van mijn carrière heeft zich daar afgespeeld, en bij deze onderscheiding gaat het natuurlijk om die carrière.” Daarbij woont ze ook nog steeds in Rotterdam. ”Dus ik mag dan een Belgisch paspoort hebben en officieel Belgische zijn, Nederland heeft wel een speciaal plekje in mijn hart.”

Hendrickx weet genoeg oud-collega’s die in haar ogen ook een onderscheiding verdienen. “Er zijn wel een paar mensen waarmee ik heel nauw heb samengewerkt en een bijzondere band heb opgebouwd, die het ook zouden verdienen, absoluut. Ik kan er zo een paar namen noemen, maar dat ga ik niet doen, want je vergeet dan altijd wel iemand. Maar er zijn heel veel bijzondere mensen in de Nederlandse broadcastwereld, die heel getalenteerd zijn en heel veel passie hebben voor het vak.”

“Ik vind het dan ook een fantastisch initiatief om mensen die achter de schermen werken zo in het zonnetje te zetten”, zegt ze over de Media Diamant. “Ik heb bewust gekozen voor een carrière achter de schermen, maar ja, dan overkomt je dit! Het wordt een bijzonder moment. Mijn familie, mijn vrienden en heel veel collega’s zullen er zijn. En ik denk dat het ook wel emotioneel wordt. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden op het podium bij de BAFTA’s stond. Dat was ook heel bijzonder, maar eigenlijk vind ik dit nog veel waardevoller, omdat het van je collega’s komt, op persoonlijke titel is en gaat over waar je nu bent in je carrière. En als ik het voor mezelf zo op een rijtje zet, dan denk ik: ‘Poeh, heftig!’”