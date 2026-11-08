Formule 1 GP van Brazilië

McLarens 2027-spec-voorvleugel maakt F1-auto voorspelbaarder

Op Interlagos introduceerde McLaren het voorvleugelconcept dat het vroeg zal gebruiken op de bolide van volgend jaar – en het maakt de huidige auto makkelijker te besturen

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Gepubliceerd: 8 nov 2026, 13:13

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McLaren-teambaas Andrea Stella zegt dat het op de MCL40 geïntroduceerde voorvleugelconcept volgens 2027-specificatie tijdens de Grand Prix van Brazilië in de Formule 1 de rijdbaarheid en voorspelbaarheid van de auto heeft verbeterd.

De renstal uit Woking introduceerde op Interlagos een upgradepakket - met niet alleen deze voorvleugel, maar ook een achtervleugel, een beam wing en nieuwe vloerelementen - nadat McLaren de afgelopen paar maanden terrein had verloren op Mercedes, Ferrari en Red Bull.

Lando Norris pakte pole op Autodromo Jose Carlos Pace, terwijl teamgenoot Oscar Piastri niet verder kwam dan de 12e plek, maar door hevige regen was dit niet representatief voor de impact van de updates. De trainingen vonden echter op een droge baan plaats, waardoor er meer inzicht in de nieuwe onderdelen kon worden verkregen.

“Normaal hadden de updates die we naar het circuit hebben meegenomen geen invloed op de rijdbaarheid van de auto, ze waren alleen bedoeld om de downforce te vergroten”, zei Stella. “Maar in dit geval, laat ik zeggen dat we vooral met de voorvleugel ook wilden beginnen met het aanpakken van het feit dat de auto gewoon beter rijdbaar moet zijn, niet alleen meer downforce moet hebben.

“We zijn redelijk tevreden dat de vleugel zich gedraagt zoals verwacht. Op basis van de opmerkingen van de coureurs en de data die we meten, zien we dat dit de auto iets makkelijker rijdbaar lijkt te hebben gemaakt.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

“Tussen een auto die iets makkelijker rijdbaar is en een auto die makkelijk te besturen is, zit nog een behoorlijk gat; daarvoor kijken we naar de auto van volgend jaar. En het is bemoedigend dat de updates die we brengen – ze zijn een voorbode van wat de auto van volgend jaar wordt – hebben gewerkt zoals verwacht.”

Bij de volgende grand prix, over twee weken, worden verdere updates verwacht: “Er komen enkele nieuwe onderdelen in Vegas”, kondigde Stella aan.

“Alle componenten moeten als het ware met elkaar communiceren, en deze aanvullende componenten die we in Vegas hebben, worden uiteraard aangepast aan de stroming die door de voorvleugel wordt gegenereerd. Maar de voorvleugel was, wat betreft het verbeteren van de rijdbaarheid en de voorspelbaarheid van de auto, de belangrijkste component.

“We gaan dus wat meer aerodynamische efficiëntie toevoegen, maar ik verwacht geen aanzienlijke verandering in het gedrag van de auto; daarvoor moeten we meer naar volgend jaar kijken.”

Voor de race van zondag in São Paulo weet Stella niet zeker of polesitter Norris zijn voordeel kan vasthouden. De Italiaan noemde zijn coureur na diens kwalificatieprestatie weliswaar een ‘regenmeester’, maar gaf toe dat Russell waarschijnlijk intrinsiek sneller was in Q3 – en als de omstandigheden uiteindelijk toch droog zouden blijken, zou dat niet in het voordeel van McLaren zijn.

“Als het onder droge omstandigheden zou zijn, leek Mercedes op basis van de trainingen een stap voor te liggen”, zei hij. “[Kimi] Antonelli was heel snel in de trainingen. Over Russell is het lastig te zeggen, omdat hij zijn run heel snel begon en daarna terugviel door degradatie. Maar ondanks de verbeteringen die we aan de auto hebben aangebracht, zijn we momenteel nog niet in de positie om te zeggen dat we de race ingingen met het beste racetempo.”

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