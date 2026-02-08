Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1

McLaren: "Zorgen over betrouwbaarheid nieuwe auto’s snel verdwenen"

Er waren in de paddock wat zorgen over de betrouwbaarheid van de nieuwe generatie F1-auto’s, maar McLaren-teambaas Andrea Stella zag deze al snel de kop worden ingedrukt.

Rahied Ishaak Lydia Mee
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Oscar Piastri, McLaren

Foto door: McLaren

Alle F1-teams, behalve Williams, namen eind januari deel aan een shakedown op het circuit van Barcelona. De Formule 1 is dit jaar begonnen aan een nieuw tijdperk, met de komst van een nieuw technisch reglement voor zowel de chassis als motoren. De laatste keer dat het reglement zo ingrijpend veranderde, was in 2014. Dat ging destijds gepaard met veel betrouwbaarheidsproblemen bij enkele motorfabrikanten. Een herhaling daarvan bleef ondanks de nodige zorgen in de paddock uit tijdens de shakedown in Barcelona.

"Over het algemeen denk ik dat de teams een hoog niveau hebben laten zien qua voorbereiding op het debuut van de nieuwe generatie auto’s", reageert McLaren-teambaas Andrea Stella. "Wie vreesde voor een herhaling van twaalf jaar geleden bij de introductie van de hybride motoren, zag die zorgen vrij snel verdwijnen. Wat de motoren betreft, zagen we dat zelfs de fabrikanten die de krachtbron voor het eerst naar het circuit brachten erin slaagden een behoorlijk aantal kilometers te maken", refereert Stella aan onder meer Red Bull Powertrains.

Lees ook:

Toch had McLaren zelf geen vlekkeloze week in Barcelona: Oscar Piastri verloor op de donderdag een halve dag vanwege een probleem met het brandstofsysteem. "De betrouwbaarheidsproblemen die het werk op de baan vertraagden, hadden – in elk geval voor ons – vooral te maken met de enorme complexiteit van het nieuwe chassis", reageert Stella. "Ik wil ons team een compliment geven: ze hebben met een buitengewone inzet dag en nacht doorgewerkt, waardoor we de verloren tijd bijna volledig hebben kunnen goedmaken. Het was een beetje alsof we een paar jaar terug in de tijd gingen, toen de eerste wintertests regelmatig tot in de kleine uurtjes doorgingen. Ik weet echter zeker dat alles weer normaal zal zijn naarmate de teams de auto’s beter leren kennen."

McLaren presenteert maandag in Bahrein de livery voor komend seizoen, voorafgaand aan de wintertests op het Bahrain International Circuit van 11 tot en met 13 februari en van 18 tot en met 20 februari. De eerste Grand Prix is op 8 maart in Australië.

Lees ook:

