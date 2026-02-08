McLaren: "Zorgen over betrouwbaarheid nieuwe auto’s snel verdwenen"
Er waren in de paddock wat zorgen over de betrouwbaarheid van de nieuwe generatie F1-auto’s, maar McLaren-teambaas Andrea Stella zag deze al snel de kop worden ingedrukt.
Foto door: McLaren
Alle F1-teams, behalve Williams, namen eind januari deel aan een shakedown op het circuit van Barcelona. De Formule 1 is dit jaar begonnen aan een nieuw tijdperk, met de komst van een nieuw technisch reglement voor zowel de chassis als motoren. De laatste keer dat het reglement zo ingrijpend veranderde, was in 2014. Dat ging destijds gepaard met veel betrouwbaarheidsproblemen bij enkele motorfabrikanten. Een herhaling daarvan bleef ondanks de nodige zorgen in de paddock uit tijdens de shakedown in Barcelona.
"Over het algemeen denk ik dat de teams een hoog niveau hebben laten zien qua voorbereiding op het debuut van de nieuwe generatie auto’s", reageert McLaren-teambaas Andrea Stella. "Wie vreesde voor een herhaling van twaalf jaar geleden bij de introductie van de hybride motoren, zag die zorgen vrij snel verdwijnen. Wat de motoren betreft, zagen we dat zelfs de fabrikanten die de krachtbron voor het eerst naar het circuit brachten erin slaagden een behoorlijk aantal kilometers te maken", refereert Stella aan onder meer Red Bull Powertrains.
Toch had McLaren zelf geen vlekkeloze week in Barcelona: Oscar Piastri verloor op de donderdag een halve dag vanwege een probleem met het brandstofsysteem. "De betrouwbaarheidsproblemen die het werk op de baan vertraagden, hadden – in elk geval voor ons – vooral te maken met de enorme complexiteit van het nieuwe chassis", reageert Stella. "Ik wil ons team een compliment geven: ze hebben met een buitengewone inzet dag en nacht doorgewerkt, waardoor we de verloren tijd bijna volledig hebben kunnen goedmaken. Het was een beetje alsof we een paar jaar terug in de tijd gingen, toen de eerste wintertests regelmatig tot in de kleine uurtjes doorgingen. Ik weet echter zeker dat alles weer normaal zal zijn naarmate de teams de auto’s beter leren kennen."
McLaren presenteert maandag in Bahrein de livery voor komend seizoen, voorafgaand aan de wintertests op het Bahrain International Circuit van 11 tot en met 13 februari en van 18 tot en met 20 februari. De eerste Grand Prix is op 8 maart in Australië.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
McLaren: "Zorgen over betrouwbaarheid nieuwe auto’s snel verdwenen"
Zo verliep de officiële MotoGP season launch in Kuala Lumpur
Van der Garde positief verrast na F1-shakedown: "Mercedes steekt er misschien bovenuit"
Russell favoriet bij bookmakers, Norris lacht: "Ze hebben gelijk"
Stella: "Ook in 2026 blijven we op de McLaren-manier racen in F1"
Max Verstappen opnieuw verkozen tot Autosport Driver of the Year
McLaren houdt rekening met Russell en Leclerc: “Complexe race”
Norris over nieuwe F1-auto: Voelt aan als F2-machine
Piastri hoopt in 2026 op minder 'kopzorgen' rond McLarens papaya rules
Norris over Verstappen: "Er zijn veel dingen aan Max die ik nog steeds bewonder"
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties