McLaren zonder upgrades door problemen met remkoeling

McLaren is, naast Haas, één van de twee teams die geen upgrades heeft meegenomen naar de Grand Prix van Saudi-Arabië. Het Britse team stuitte tijdens de wintertest in Bahrein op problemen met de remkoeling en introduceerde daarom voor de Grand Prix in de golfstaat, een week geleden, nieuwe brake ducts. Die onverwachte update heeft ertoe geleid dat McLaren dit weekend geen verbeterde onderdelen heeft kunnen meenemen naar het Jeddah Corniche Circuit. Waar veel teams met een nieuwe achtervleugel rijden op de snelle Saudische omloop, gebruikt McLaren dezelfde specificatie als in Bahrein.

“Het team was ontzettend druk met deze missie”, zegt McLaren-teambaas Andreas Seidl over het oplossen van de problemen met de remkoeling. “Dat leidde tot veel minder capaciteit om aan andere dingen te werken, dus dat was een soort van compromis. We hebben wel onderdelen in de pijplijn, maar om eerdergenoemde reden zijn ze nog niet klaar of ze zijn niet echt een verbetering voor dit circuit. We vinden het bijvoorbeeld prima om de achtervleugel van Bahrein ook hier te gebruiken.”

McLaren-coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo bevonden zich vrijdag in de onderste regionen van de lijst met topsnelheden, al noteerde eerstgenoemde in de tweede vrije training wel de zevende tijd. Dat laatste kan erop duiden dat McLaren wel een goede setup heeft gevonden voor dit weekend. “Ik denk dat we een redelijke start hebben”, blikt Seidl terug op de eerste trainingsdag in Jeddah. “We hebben een goede sessie gehad, zonder grote problemen. Ik denk dat iedereen enigszins verrast was door de enorme hoeveelheid grip die er vanaf de eerste run al was.”

McLaren was vorige week kansloos in de strijd om WK-punten in Bahrein. “We moeten afwachten of dit circuit iets beter bij ons past”, blikt Seidl vooruit op de rest van het weekend in Saudi-Arabië. “Ik verwacht hier opnieuw geen grote wonderen, we komen simpelweg aerodynamische druk op de auto tekort. Het is niet zo eenvoudig om dat te verbeteren en op het niveau van onze concurrenten te komen.”

Video: Onze terugblik op de vrijdag in Jeddah