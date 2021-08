McLaren niet noodzakelijkerwijs op zoek naar titelsponsor

Het Formule 1-team McLaren rijdt al sinds 2013 rond zonder titelsponsor. Tot die tijd staken achtereenvolgens Philip Morris (met het sigarettenmerk Marlboro en West) en telecombedrijf Vodafone jarenlang tientallen miljoenen euro’s in de stal uit Woking. Dat soort grote deals waren decennialang schering en inslag in de Formule 1, maar de laatste tijd zijn ze steeds zeldzamer geworden. Slechts een handvol teams heeft nog een geldschieter in de teamnaam. Zo heet Ferrari officieel Scuderia Ferrari Mission Winnow, heeft Haas Uralkali als titelpartner, komt in de teamnaam van Mercedes Petronas terug en is Aston Martin een deal aangegaan met het Amerikaanse bedrijf Cognizant.

McLaren CEO Zak Brown gelooft echter dat het behoud van de eigen merknaam en integriteit een belangrijk aspect is voor de stal uit Woking. Het uiteindelijke doel van McLaren is tenslotte om de eigen automotive business (de straatauto’s) te promoten en dus is het team niet per se op zoek naar een titelpartner. “Ik denk dat ieder zijn eigen idee er bij heeft”, zei de Amerikaan tegen Motorsport Week. “Iedereen heeft zijn eigen businessmodel. Ik vind de naam van ons team McLaren mooi. Zouden we een titelcontract willen sluiten? Ja, dat willen we. Zijn we er actief mee bezig? Nee."

"Ik wil dat we bekend staan als McLaren, ik houd van onze kleur (papaja). Ik denk dat het echt aanslaat bij de fans en die zijn van cruciaal belang voor ons. Ons businessmodel is gebouwd op het binnenhalen van grote partners, maar niet per se een titelsponsor.”

Brown steekt zijn tijd liever in het binnenhalen van veel kleinere sponsors. Mochten er dan één of twee wegvallen dan heeft dat weinig impact op de financiën van het team. “Ik denk dat de tijd voorbij is dat hoofdsponsors zoveel cheques uitschreven als ze in het verleden deden en bovendien loop je met één hoofdsponsor te veel risico. Ik spreid onze sponsoring liever over een portfolio van partners. Een tweede punt is dat het echt belangrijk is dat onze partners ons activeren. De bekendheid die sponsoren als Dell, Cisco en de DeWalt het McLaren-merk over de hele wereld kunnen schenken, is groter dan die van één hoofdsponsor."

Toch staat McLaren wel open voor opmerkelijke eenmalige deals. Zo reed het eerder dit seizoen in Monaco eenmalig met een Gulf Oil-livery.