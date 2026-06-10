McLaren ziet klantstatus als nadeel onder F1-regels van 2026

Nadat McLaren in Miami een dubbel podium behaalde en de weg omhoog na grootschalige upgrades leek te hebben ingezet, zijn de raceweekenden in Montreal en Monaco absoluut niet naar wens verlopen.

In Canada ging het deels mis door de keuze voor intermediates bij de start, al viel Lando Norris later helemaal stil door een versnellingsbakprobleem. In Monaco volgde er weer een DNF voor de regerend wereldkampioen, ditmaal door een probleem met de power unit an sich.

Alhoewel Stella benadrukt dat alle uitvalbeurten tot dusver een andere achtergrond hebben gehad, leggen ze volgens hem één ding bloot: de betrouwbaarheid is nog niet op orde. Alhoewel McLaren daarbij de hand vooral in eigen boezem steekt, ziet hij ook een nadeel als klantenteam.

"Voor het eerst hebben we het gevoel dat onze status als klantenteam ons op achterstand zet", vertelde Stella in Monaco aan Motorsport.com. "En ik wil daar direct duidelijk over zijn om misverstanden te voorkomen: dat komt niet doordat we voor Mercedes HPP een lagere prioriteit zouden hebben."

Volgens de Italiaan ligt het probleem veel meer in de samenwerking en integratie tussen een fabrieksteam en motorafdeling. "Het gaat erom dat je minder mogelijkheden hebt om processen volledig te integreren en op dezelfde tijdlijn te opereren wanneer je betrouwbaarheidsproblemen moet oplossen of de prestaties van de krachtbron verder wilt optimaliseren."

Andrea Stella, McLaren Foto door: Ryan Pierse / Getty Images

"Als fabrieksteam kun je inspanningen beter combineren wanneer je faciliteiten gebruikt. Ook kun je bepaalde experimenten aan de chassiszijde koppelen aan lange tests van de krachtbron. Er zijn veel redenen waarom een fabrieksteam op dit vlak voordelen heeft."

Volgens Stella zijn die verschillen vooral zichtbaar geworden sinds de introductie van de volledig nieuwe technische reglementen van 2026. "Deze betrouwbaarheidsproblemen zijn juist in 2026 nadrukkelijk naar voren gekomen, omdat we te maken hebben met een enorme reglementswijziging."

De opmerkingen van Stella sluiten aan bij eerdere uitspraken van McLaren-CEO Zak Brown. Hij gaf al aan dat McLaren op de lange termijn openstaat voor de ontwikkeling van een eigen krachtbron, vergelijkbaar met de weg die Red Bull is ingeslagen, mits dat financieel verantwoord kan worden uitgevoerd.

Intensievere samenwerking nodig

De vraag is echter wat er op de kortere termijn kan gebeuren om de betrouwbaarheidsproblemen weg te nemen, en daar zegt Stella momenteel uitvoerig naar te kijken met Mercedes. "Onze uitstekende relatie met Mercedes HPP stelt ons in staat om elk individueel probleem te analyseren, ervan te leren en technisch op te lossen", legde hij uit. "Maar wanneer je niet weet welk probleem zich als volgende aandient, is het niet voldoende om alleen elk incident afzonderlijk op te lossen."

Daarom kijkt McLaren naar een bredere evaluatie van de samenwerking tussen beide organisaties. "Je moet kijken naar de diepgang, de intensiteit en de effectiviteit van de verschillende overlegstructuren, de uitwisseling van informatie en de processen tussen fabriek en circuit."

"Die evaluatie vindt op twee niveaus plaats. Enerzijds bekijken we elk probleem afzonderlijk. Anderzijds kijken we naar de bredere vraag: wat moeten we verbeteren? In 2026 is er zoveel nieuw dat we op een hoger niveau moeten samenwerken dan voorheen."

Volgens Stella lopen die gesprekken al enkele maanden, maar zijn snelle resultaten niet realistisch. "Zoals met alles in de Formule 1 zit er een bepaalde doorlooptijd op veranderingen. Je ziet de resultaten niet meteen de volgende dag. Maar deze gesprekken vinden al plaats en zijn behoorlijk uitgebreid."

Geen kritiek op Mercedes

Stella benadrukte meerdere keren dat zijn opmerkingen niet bedoeld zijn als kritiek op Mercedes. Integendeel: volgens hem heeft McLaren juist een uitstekende relatie met de Duitse motorleverancier, die de afgelopen jaren veel successen heeft opgeleverd.

Bovendien wijst hij erop dat niet alle betrouwbaarheidsproblemen aan de krachtbron kunnen worden gekoppeld. "Het versnellingsbakprobleem van Lando in Canada lag volledig aan McLaren zelf", aldus Stella. "Daarom wil ik absoluut eerlijk zijn tegenover onze motorleverancier. We hebben een fantastische en zeer succesvolle relatie met Mercedes HPP gehad. En die relatie is nog steeds uitstekend."