McLaren zet nieuwe stappen omtrent herstructurering

Volgens de krant Financial Times wil de McLaren Group extra fondsen verwerven door een deel van het bedrijf te verkopen. McLaren, dat bestaat uit een autobedrijf, een raceteam en een technologische arm, kreeg door het coronavirus rake klappen op financieel gebied. Het moest in juli een noodlening van 150 miljoen pond aanvragen bij de nationale bank van Bahrein - het land dat via een investeringsmaatschappij ook een aandeelhouder van het bedrijf is.

Die deal heeft McLaren de voorbije maanden door woelige wateren geloodst, maar het bedrijf zoekt nu naar meer manieren om inkomsten te genereren, aangezien het einde van de crisis nog niet in zicht is. De Formule 1 is pas de voorbije maanden weer inkomsten beginnen genereren en ook de auto-industrie heeft nog een lange weg te gaan. Een belangrijke piste die nu op tafel ligt is de gedeeltelijke verkoop van het bedrijf. McLaren zou aandelen kunnen verkopen aan individuen, maar ook investeringsmaatschappijen. Eerder werd al bekend dat McLaren van plan is om het hoofdkwartier in Woking, het McLaren Technology Centre dat door Ron Dennis uit de grond werd gestampt, wil verkopen en leasen.

"We zijn dit jaar ingegaan na twee succesvolle jaren met de automotive tak, maar de gehele business had niet de fondsen om een crisis als deze te overleven", vertelde McLaren Automotive chef Mike Flewitt aan de Financial Times. "We zullen investeerders zoeken die onze visie delen over ons aandelenstructuur, het bestuur van het bedrijf en onze plannen op de middellange termijn."

Ook de de verkoop van aandelen in de Formule 1-team ligt op tafel. Momenteel is 56 procent van de groep in handen van het Mumtalakat Holding Company uit Bahrein, 14 procent van Mansour Ojjeh en 10 procent van Michael Latifi, de vader van Williams-rijder Nicholas Latifi. De overige 20 procent zit bij verschillende kleinere aandeelhouders.