McLaren zet eindelijk nieuwe vloer in bij GP van Mexico

De Britse formatie besloot eerder te wachten met de introductie van de nieuwe vloer, nadat concurrenten Red Bull, Ferrari, Mercedes en Aston Martin tegen problemen aanliepen toen zij met een nieuwe versie van hun vloer kwamen. Uit het document van de FIA waarin de voornaamste veranderingen aan de auto’s worden opgesomd, en dat altijd voorafgaand aan elk evenement wordt vrijgegeven, blijkt echter dat McLaren in Mexico wel met de zwaar aangepaste onderkant zal rijden.

“Het ontwerp van de vloer is hevig gereviseerd”, luidt de toelichting van McLaren in het FIA-document. “Er zijn op alle punten geometrische veranderingen doorgevoerd, die onder alle omstandigheden voor meer aerodynamische load zullen zorgen.” Uit navraag bij het team blijkt dat het inderdaad om de vloer gaat die het team al een tijdje achter de hand heeft.

Het is voor McLaren de tweede grote vloerupgrade van het seizoen, nadat de Britse renstal eerder in Miami met een herzien exemplaar kwam. Vooralsnog heeft alleen Lando Norris de beschikking over de upgrade. Het is nog niet duidelijk of de titelrivaal van Max Verstappen ook met de nieuwe vloer zal racen.

Extra koeling

Behalve de vloer heeft McLaren voor het weekend in Mexico ook de motorkap en sidepods aangepast, om ervoor te zorgen dat de motor op deze hoogte voldoende koeling krijgt. Ook Red Bull, Ferrari, Williams en het RB F1 Team rijden dit weekend met meer openingen in het bodywork om voor genoeg koeling te zorgen. Laatstgenoemde heeft bovendien enkele zaken rond de vloer aangepast, die voor meer downforce moeten zorgen.