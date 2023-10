McLaren zet in Austin eerste stap naar circulaire F1-auto met gerecycled koolstofvezel

McLaren beweert dat het gebruik van gerecyclede koolstofvezel leidt tot 90 procent minder uitstoot tijdens de levenscyclus in vergelijking met standaard koolstofvezel. Het gerecyclede koolstofvezel zal in Austin eerst alleen nog op de cockpitpanelen van de bolides van Lando Norris en Oscar Piastri te vinden zijn. Mocht blijken dat dit materiaal net zo goed werkt en stevig is als normaal koolstofvezel, dan is McLaren van plan om de rest van het seizoen met het gerecyclede koolstofvezel in de cockpit te rijden om vervolgens voor de toekomst de mogelijkheden te verkennen om dit materiaal nog meer in te zetten.

McLaren hoopt hiermee tegen 2030 een 'volledig circulaire F1-auto' te kunnen produceren die enkel bestaat uit gerecycled materiaal. Koolstofvezel is niet meer weg te denken in de Formule 1, aangezien het materiaal zeer licht is en toch zeer sterk is. Het gebruik van koolstofvezel gaat echter ook gepaard met milieubezwaren, aangezien de vraag naar koolstofvezel de komende 10 jaar naar verwachting zal verdubbelen en studies schatten dat ongeveer 30 procent van de koolstofvezel bij het afval eindigt tijdens het productieproces.

"We zijn er trots op dat we samen met V Carbon het voortouw nemen op het gebied van duurzame materialen door tijdens de Grand Prix van Austin met gerecycled koolstofvezel te rijden", zegt Piers Thynne, COO van McLaren F1. "De potentiële toekomstige toepassing van gerecycled koolstofvezel is enorm opwindend. V Carbon biedt tot 85 procent van de oorspronkelijke sterkte van koolstofvezel, waardoor het sterk genoeg is voor verschillende toepassingen in de Formule 1 en daarbuiten. We blijven nauw samenwerken met de FIA, F1 en de andere teams om verandering te versnellen."

McLarens duurzaamheidsdirecteur, Kim Wilson, geeft aan dat het ontwikkelen van een volledig circulaire F1-auto een 'moonshot' is voor McLaren. "We weten dat innovatie op dit gebied een grote bijdrage kan leveren aan het behalen van onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Het gebruik van gerecycled koolstofvezel in belangrijke onderdelen van de Formule 1-auto tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten dit jaar en het analyseren van de prestaties op het circuit is een belangrijke stap op weg naar het verminderen van de totale broeikasgasemissies van onze autoproductie."

Deze stap van McLaren valt binnen de plannen van de Formule 1 om vanaf 2030 koolstofneutraal te opereren. De koningsklasse van de autosport wil op meerdere vlakken de uitstoot flink verlagen door bijvoorbeeld kantoren volledig duurzaam te maken en een verbod op wegwerpplastic. De Formule 1 experimenteerde eerder dit jaar al met een eigen energiecentrale op de Red Bull Ring, die aangedreven werd door zonne-energie.