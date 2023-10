McLaren over zeer zelfkritische Norris: Iets om te evalueren

"Lando is zo'n eerlijk persoon", trapt Andrea Stella af. Lando Norris was met name na de kwalificatie op vrijdag in Qatar zeer kritisch op zichzelf. Op de boordradio stelde hij dat hij 'zo dom' is en dat hij het verkloot had, ook al had hij de tweede tijd genoteerd. Die verloor hij wel dankzij track limits, waardoor hij van P10 moest beginnen in de hoofdrace. "Hij zet deze eerlijkheid voort in elke relatie, ook in die met zichzelf", voegt Stella toe over die zelfkritiek. "Ik heb het idee dat hij er zeker van wil zijn dat als hij iets fout doet, dat hij dat vanuit het oogpunt van eerlijkheid doet. Hij wil niet arrogant overkomen en niet overkomen als iemand die niet erkent dat hij het beter had kunnen doen, dus dat maakt hij dan erg duidelijk."

Norris stelde na het weekend in Qatar dat hij daar twee keer voor de pole-position had moeten strijden. "En mogelijk voor twee zeges", aldus de Britse coureur. Hij baalde van de kostbare fouten in de kwalificatie en sprint shootout en trok het boetekleed aan voor die fouten. Die zelfkritiek kan helpen op weg naar verbeteringen, al waarschuwt Stella ook dat een te veel aan zelfkritiek averechts kan werken. "Zoals ik wel vaker heb gezegd over kampioenen, moet je de juiste balans vinden. Je moet de juiste dynamiek zien te vinden wat betreft de communicatie naar de buitenwereld en communicatie naar jezelf. Je moet jezelf in de positie zetten om vandaag te presteren en elke dag te verbeteren."

Voor Stella zijn de harde woorden van Norris naar zichzelf reden genoeg om die communicatie te evalueren. "Hoe hard hij voor zichzelf was, vooral na de kwalificatie op vrijdag, zal een element van beoordeling zijn. Deze evaluatie zal opnieuw heel eerlijk gebeuren. Hij zal in de loop van de tijd kalibreren om te zien hoe streng hij echt voor zichzelf moet zijn. Ik bedoel, wat is het doel hier? Om sneller te zijn in elke bocht, elke ronde, elke sessie? Of gewoon om de beste te zijn, zonder de rest te impliceren?", aldus de Italiaan, die stelt dat dit onderwerp een 'reis' is voor niet alleen Norris, maar ook voor Oscar Piastri en het team zelf.