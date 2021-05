Red Bull is momenteel bezig met het inrichten van drie hallen in Milton Keynes. Het personele plaatje tekent zich ook af en dat werk wordt niet louter verricht met het oog op volgend jaar. Vanaf 2022 neemt Red Bull de Honda-motoren in eigen beheer, maar dat valt door het bevriezen van de motorische doorontwikkeling nog te overzien. Veel interessanter is wat er onder het nieuwe motorreglement, momenteel gepland voor 2025, staat te gebeuren.

Red Bull neemt een risico, maar Brown ziet potentie

Red Bull Powertrains wil met een eigen, hybride krachtbron op de proppen komen en de ontwikkelingen daarvoor worden op de voet gevolgd door concurrenten. "Ik vind hun besluit vooral moedig, zeer moedig zelfs. Ik denk ook dat ze het project tot een succes kunnen maken. Red Bull is een geweldige race-organisatie en ze hebben bijzonder veel middelen ter beschikking", aldus Brown tegenover onder meer Motorsport.com. "Tegelijkertijd is het plan niet zonder risico. Je krijgt bijzonder veel op je bordje als je zo'n extra organisatie met honderden werknemers wilt optuigen. Dat gezegd hebbende, haalt Red Bull nu wel zeer getalenteerde mensen binnen", duidt de McLaren-voorman onder meer op Ben Hodgkinson.

Waar de Brit vooral zijn stempel moet drukken richting 2025, ziet Brown een verzachtende omstandigheid voor de jaren voordien. "Ik denk niet dat Red Bull aan dit project was begonnen zonder het bevriezen van de motorische doorontwikkeling in de Formule 1. Dan heb je namelijk al tonnen nodig voor de doorontwikkeling van de huidige motor en dat was financieel te veel van het goede geweest." Alhoewel die 'engine freeze' er op voorspraak van beide Red Bull-teams is gekomen, vindt Brown het ook positief voor alle andere F1-teams. "Ik denk dat het alleen maar goed is voor onze sport dat we nu op een punt zijn aanbeland, waarop nieuwe regels vooral worden ingevoerd om de kosten te drukken."

McLaren heeft geen interesse in eigen motorproject

Naast het bevriezen van de doorontwikkeling is het Red Bull-plan natuurlijk ook ingegeven door het besluit van Honda om te vertrekken uit de koningsklasse. Red Bull wil niet nogmaals als klantenteam afhankelijk zijn van een motorleverancier, al heeft Brown daar in zijn constructie met Mercedes geen moeite mee. "Doordat Red Bull de bestaande motoren, intellectuele eigendommen en een deel van de infrastructuur kan overnemen van Honda, is dit haalbaar. Als je alles vanaf het nulpunt moet opzetten, ben je veel duurder uit. Ik zie McLaren dan ook niet snel een soortgelijke stap zetten, om met een eigen motor te komen. Red Bull had het normaliter ook niet gedaan, maar door de hele situatie met Honda doet zich daar een unieke kans voor. Die pakken ze."

VIDEO: Red Bull shopt bij Mercedes voor het eigen motorproject. Het bakkeleien tussen Horner en Wolff over Hodgkinson uitgebreid besproken