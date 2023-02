Andreas Seidl stapte eind vorig jaar over naar Sauber, waardoor McLaren op zoek moest naar een nieuwe teambaas. Heel lang duurde die zoektocht niet. Al vrij snel werd de promotie van Andrea Stella wereldkundig gemaakt. De Italiaanse chef kwam in 2015 in Woking en bekleedde diverse functies. Hij was onder andere racing director. Stella kent het team dus al door en door, wat de overgang naar een rol als chef heel eenvoudig maakt.

"Het verliep vlekkeloos", zegt Zak Brown. "De verandering vond van de ene op de andere dag plaats. Andrea settelde zich een dag later al. Uiteraard kent hij het team goed. Hij werkte al nauw samen met iedereen. Hij loopt hier al bijna tien jaar. Hij is precies degene die we wilden als leider. Hij heeft er een nachtje over moeten slapen, maar is daarna meteen aan de slag gegaan. Het was een vanuit onze kant simpelweg een voortzetting."

Stella beaamt dat zijn McLaren-ervaring het makkelijker maakt in zijn nieuwe rol, al zijn er ook zaken die nieuw voor hem zijn. "Er zitten twee sterke punten aan deze promotie", aldus de Italiaan. "Het eerste is mijn kennis van het team en het tweede is het feit dat er al projecten gestart waren. Maar dan nog: je stapt wel in een rol als teambaas. Ik moet veel leren in vergelijking met mijn vorige functie. Zowel technisch als op productievlak. Het is zaak om de boel in het algemeen efficiënter te laten verlopen. Daarbij ligt de focus natuurlijk op performance. Dus hoe bereik je dat? Door onder andere veel gesprekken te voeren. Je moet alles van haver tot gort kennen, samenwerken, mensen op een lijn krijgen en de missie begrijpen. Die missie moet allereerst duidelijk zijn, iedereen moet die begrijpen en dan is het zaak om de plannen te implementeren. Continuïteit is een goede start, vanuit daar pas je de details toe."