De FIA maakte eerder deze maand bekend dat het de inschrijving voor potentiële nieuwe Formule 1-teams heeft geopend. Op deze manier wil de koningsklasse kijken of het de grid kan uitbreiden naar elf of twaalf formaties, al gebeurt dit niet eerder dan 2025. Van alle geïnteresseerden praat Michael Andretti vooralsnog als enige geregeld in de pers over zijn inschrijving. Hij wil samen met Cadillac naar F1. Daarnaast werkt Panthera Team Asia ook aan een inschrijving. De aanmelding van Andretti heeft echter te maken met enige weerstand van diverse F1-teambazen. Die vragen zich hardop af of dit niet ten koste gaat van de eerlijke verdeling van het prijzengeld en de stabiliteit van het huidige startveld.

Nieuwkomers moeten in ieder geval 200 miljoen dollar inschrijfgeld betalen, die wordt verdeeld over de bestaande F1-teams als compensatie van de daling van het prijzengeld. Maar er zijn nu zorgen dat dit bedrag te laag is vastgesteld in het Concorde Agreement. Het onderwerp staat voor volgende week op de agenda als de F1 Commission samenkomt. Naar verluidt streven sommige partijen naar het verdrievoudigen van dat bedrag, dat dan uitkomt op een slordige 600 miljoen dollar.

McLaren CEO Zak Brown noemt General Motors - dat als Cadillac F1 in wil - een prachtige fabrikant en wijst ook op de geschiedenis van Andretti in de autosport. De Amerikaan vindt het geen probleem dat de grid wordt uitgebreid, zolang elke nieuwkomer van waarde is. "Zolang een team iets toevoegt aan de sport, er meer bekendheid aan geeft, we meer sponsoren krijgen, we meer mediadeals krijgen en ze de gevraagde vergoeding betalen, zie ik geen reden waarom het niet kan. Of het nou om een elfde of twaalfde team gaat", vertelt Brown aan Motorsport.com. "Het is uiteindelijk aan de FIA en F1 om te beslissen of ze voldoen aan alle criteria. Ervan uitgaande dat dit het geval is, heten we ze welkom."

Andretti, directeur van Andretti Global, riep eerder de betreffende F1-teams hebzuchtig te vinden. Haas-teambaas Guenther Steiner is van mening dat de komst van Andretti geen voordelen biedt. Hij ziet alleen maar risico's in een uitbreiding. Brown is niet verrast door die reactie: "Ik heb het idee dat sommige formaties kortzichtig zijn in hun visie op wat de sport kan laten groeien. Ze denken met name aan het hier en nu. Daarnaast verbaast me het ook niet dat sommigen deze houding aannemen." De F1-plannen van Andretti Cadillac heeft Brown natuurlijk ingezien en hij liet daar eerder al over weten onder de indruk te zijn van het voorstel. Daarnaast is Andretti een goede vriend van hem.