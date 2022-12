"Budgetplafond is genoeg, F1-teams moeten technisch meer vrijheid krijgen"

Het Formule 1-seizoen 2022 is het eerste jaar onder het nieuwe technische reglement geweest, waarin het grondeffect voor het eerst in veertig jaar weer centraal stond. Voor de invoering hiervan toonde onder meer Red Bull-ontwerper Adrian Newey zich kritisch. De nieuwe regels zouden te stringent zijn opgeschreven en zouden teams te weinig ruimte bieden om een eigen stempel te drukken. Afgaande op de uiteenlopende designs van met name de sidepods is die angst ongegrond gebleken, al zijn de kritische noten nog niet weg.

Meer innovatie in F1 bij loslaten van de beperkingen?

Zak Brown, CEO van McLaren, is van mening dat het technisch reglement door de financiële beperkingen meer speelruimte kan bieden. Volgens hem is het budgetplafond op zichzelf al voldoende om het veld op lange termijn bij elkaar te brengen. "Ik denk dat we nu overgereguleerd zijn onder het budgetplafond. Doordat we het budgetplafond al hebben, zou ik juist het tegenovergestelde zeggen en technisch veel loslaten: doe maar wat je wilt. Als je een auto met zes wielen wilt maken, rijd maar met zes wielen. Als je onder het budgetplafond blijft, is alles goed."

Volgens Brown komt er dan meer variatie in de ontwerpen en zou het ook goed zijn voor de voortrekkersrol die de Formule 1 op technisch vlak doorgaans heeft. "Dan ga je in ieder geval meer innovatie zien en ook teams die meer risico's nemen. De auto's zien er dan verschillend uit. Op dit moment zijn de regels dubbelop: alle auto's moeten er min of meer gelijk uitzien en je mag niet meer uitgeven dan een bepaald bedrag. Wat mij betreft is het één van de twee. Als je het budgetplafond toch al hebt, geef teams dan maar meer vrijheid op technisch vlak."

Opgemerkt dat één team dan iets kan vinden wat anderen niet hebben en dat een groter verschil ten koste gaat van de amusementswaarde, reageert de Amerikaan: "Dat kan, maar het levert zoals gezegd wel meer innovatie op. En op termijn leert iedereen dan weer van elkaar. Dat is net als toen Ross Brawn in 2009 met de dubbele diffuser kwam. In het begin leverde dat een voordeel op, maar aan het eind van het seizoen waren de verhoudingen alweer bijna gelijk. Die dingen krijg je dan terug. Ik vind dat een fascinerend onderdeel van de sport en ben van mening dat risico nemen best beloond mag worden."

