McLaren: Zaak Piastri zal F1-juniorenprogramma's niet veranderen

In het rennerskwartier wordt gesuggereerd dat het gemak waarmee Oscar Piastri weg kon gaan bij Alpine, nadat het team veel had geïnvesteerd in het opleiden van hem, de F1-teams zal ontmoedigen om in de toekomst geld en energie te steken in hun opleidingsprogramma's. Mercedes-baas Toto Wolff merkte tijdens het Belgische Grand Prix-weekend in Spa-Francorchamps op dat "het belangrijk is dat juniorprogramma's worden gerespecteerd." Red Bull Racing-voorman Christian Horner uitte er soortgelijke gevoelens. "Er moet een element van loyaliteit zijn", aldus de teambaas van Max Verstappen.

Brown benadrukt dat er bij de soap rond Piastri sprake is van een geval waarbij Alpine een fout heeft gemaakt aan de contractuele kant. Hierdoor werd de Australiër "kwetsbaar" en kon McLaren er met de buit vandoor gaan. De affaire zal niets veranderen aan het algemene beeld rond het opleiden van talenten, aldus de McLaren CEO. "Nee, ik denk niet dat dit iets verandert," zegt hij op de vraag van Motorsport.com of de juniorprogramma's nu beïnvloed worden. "Ik denk gewoon dat als je een talent hebt en je hebt een stabiele relatie, je een contract moet hebben. Want het is erg competitief zoals we weten. Alle teams kijken rond en willen het beste talent binnenhalen. Als er geen contract is, ben je kwetsbaar."

McLaren-teambaas Andreas Seidl stelt dat mensen die kritisch zijn over Piastri en zijn manager Mark Webber, niet het volledige verhaal kennen. "Ik was een beetje verbaasd over sommige commentaren die ik heb gelezen van mensen die geen gedetailleerde kennis hebben van wat er werkelijk aan de hand was. Ik denk dat een aantal opmerkingen ongepast en niet eerlijk waren. Er was gewoon geen respect voor wat er gebeurde. Als ik naar mezelf kijk in zo'n situatie; als ik maar van één kant weet wat er gebeurd is, dan probeer ik daar geen commentaar op te leveren. Ik denk dat dat ook belangrijk is om te vermelden, om Oscar te beschermen."

Brown: Herta mag bij AlphaTauri racen

Volgens Brown is ook McLaren's eigen testprogramma met Indycar-coureurs Pato O'Ward en Colton Herta niet beïnvloed door de ondertekening van Piastri. Met de komst van de Formule 2-kampioen van 2021 ging de deur naar een racezitje voor beiden op slot. "Ze hebben hun TPC-testprogramma gehad," aldus Brown, die aangeeft dat McLaren meerdere coureurs nodig zal hebben. "Natuurlijk moeten we dit jaar en in de nabije toekomst een of meer rookies in VT1 inzetten. Je hebt ook situaties gezien waarin coureurs COVID krijgen of geblesseerd raken. Dus ik denk dat het belangrijk is om twee vaste coureurs te hebben en reservecoureurs. Je weet nooit wat er kan gebeuren en welke kans dat kan creëren."

Herta lijkt kans te maken op een plek bij AlphaTauri, mocht Pierre Gasly vertrekken naar Alpine. Brown laat weten dat zijn team in ieder geval blij zou zijn als Herta daar een kans krijgt, mocht een deal doorgaan en de Amerikaan een superlicentie krijgen van de FIA. "Ik denk dat we nooit een coureur willen tegenhouden. Coureurs willen rijden. Ik vind het bewonderenswaardig dat iemand als Oscar [Piastri] een jaar overslaat. We hebben Esteban [Ocon] een jaar zien uitzitten. Wij moedigen coureurs aan om te racen."