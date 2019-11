McLaren wil vierde positie vasthouden in Verenigde Staten

McLaren heeft een speciale geschiedenis in de Verenigde Staten. Het was namelijk Bruce McLaren die de allereerste Grand Prix won, op 12 december 1959. De race vond toen nog plaats op de Sebring in Florida. In 2012 verplaatste het evenement, na meerdere verhuizingen, naar het Circuit of the Americas in Texas. De renstal uit Woking heeft er nog niet zoveel succes geboekt. Het eerste jaar won Lewis Hamilton weliswaar in de McLaren, maar daarna ging het bergafwaarts.

Jaar Resultaat 2012 Lewis Hamilton: 1e Jenson Button: 5e 2013 Sergio Perez: 7e Jenson Button: 10e 2014 Kevin Magnussen: 8e Jenson Button: 12e 2015 Fernando Alonso: 11e Jenson Button: 6e 2016 Fernando Alonso: 5e Jenson Button: 9e 2017 Fernando Alonso: DNF Stoffel Vandoorne: 12e 2018 Fernando Alonso: DNF Stoffel Vandoorne: 11e

Dit jaar staat er weer een geheel ander duo aan de start: Carlos Sainz en Lando Norris. De twee kwamen in Mexico bedrogen uit na een sterke kwalificatie (P7 en P8). Sainz kon zijn banden in de tweede stint niet aan de praat krijgen en zakte na de pitstop steeds verder terug, terwijl zijn teamgenoot zijn kans op een goed resultaat verloor na een mislukte pitstop.

Voor de Spanjaard is de race op COTA dit jaar een uniek moment. "De GP in de Verenigde Staten is erg speciaal voor mij, want het betekent mijn honderdste racestart in de Formule 1. F1-coureur zijn was altijd mijn droom, een ambitie die ik zo lang als ik me kan herinneren had. Het team heeft na een zware zondag in Mexico veel zin om in Austin de baan op te gaan. Neem je de eerste bocht goed, dan kan dat later in die eerste sector lonen. Ik kijk er naar uit om in de wagen te springen en de set-up voor de kwalificatie en race te vinden", laat hij weten.

Norris ziet het komende weekend ook als iets bijzonders, al is het omdat hij er een warme herinnering aan koestert. "COTA is een van mijn favoriete circuits en ik heb hard gewerkt om me op het weekend voor te bereiden. Ik heb er vorig jaar voor het eerst in een F1-wagen gereden [voor McLaren], tijdens de eerste vrije training. We weten dat het gevecht om de vierde plek nog niet is afgelopen, dus we pushen zo hard we kunnen om onze positie in het kampioenschap te maximaliseren in Austin."

Teambaas Andreas Seidl sluit zich bij zijn rijdersduo aan en wil het liefst zo snel mogelijk de race in Mexico vergeten. "De afgelopen zondag is er een om snel te vergeten. We willen leren van vorig weekend en sterker de laatste drie races ingaan. We weten dat we als constructeur nog niet definitief vierde zijn, dat gevecht is pas voorbij wanneer het écht voorbij is. Twee opeenvolgende races vormen operationeel gezien een uitdaging, vooral de races waarvoor je een afstand moet vliegen. Maar we zijn voorbereid en honderd procent gefocust op Austin."