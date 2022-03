McLaren kwam er in de openingsrace van het Formule 1-seizoen 2022 geen moment aan te pas. Lando Norris reed op zondag kortstondig op de dertiende plaats, de rest van de race waren hij en teamgenoot Daniel Ricciardo nog verder naar achteren te vinden. Uiteindelijk finishte de Brit als vijftiende, een plekje achter zijn teammakker. Een flinke teleurstelling voor de renstal uit Woking, die gehoopt had onder het nieuwe reglement de aansluiting met de top te vinden.

Van opgeven wil men echter nog niet weten, zo benadrukt Norris: “We beginnen met opgeheven hoofd aan dit weekend. Bahrein was zwaar, maar we nemen alle geleerde lessen mee om het beste te maken van de race in Jeddah. Ik vertrouw het team en ik weet dat ze dag en nacht werken om ons sterker te maken. We weten waartoe we in staat zijn dus we gaan alles geven zodat we geen kans onbenut laten.”

Teamgenoot Ricciardo vult aan: “Vorig weekend was teleurstellend, maar we hebben veel geleerd over onze auto. Dat nemen we mee naar Jeddah. Bahrein was zwaar en niet hoe we het seizoen wilden beginnen, maar we stellen een plan samen hoe we verder naar voren kunnen komen. Dat gebeurt niet in een weekend, dus we willen vooral zo veel mogelijk leren. Het seizoen is nog lang en er komen nog vele kansen. We blijven als team werken en helpen elkaar om progressie te boeken. Daarom is de Formule 1 een teamsport. We houden de kop omhoog en doen alles om dit weekend vooruitgang te boeken.”