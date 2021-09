Eerste analyse McLaren: "Samen de verkeerde beslissing genomen"

Teambaas Andreas Seidl grapte na afloop van de race – als een boer met kiespijn – dat er zoiets bestaat als een Whatsapp-groep getiteld ‘Wat als?’, maar hij kon niet verhullen dat er wel degelijk flink wat te analyseren valt voor het team uit Woking. Feit blijft namelijk dat het team zondag aan het einde van de race te laat besloot om de leidende Lando Norris van slicks naar intermediates te laten wisselen. Het gevolg was dat de jonge Engelsman in leidende positie speelbal werd van de elementen en in de laatste zes ronden glibberend en glijdend terugviel naar uiteindelijk P7. Die positie mocht hij behouden, ondanks dat hij ‘under investigation’ was vanwege het onveilig – lees glijdend – binnenrijden van de pitstraat.

Wat er precies misging bij McLaren zal de tijd moeten leren, maar een eerste makkelijke conclusie zou kunnen zijn dat het team domweg slecht geïnformeerd was over de te verwachten regen en niet de noodzaak inzag om de intermediates klaar te zetten. In voorbije tijden zou dat argument mogelijk stand hebben gehouden. Vroeger kregen de teams hun weersinformatie namelijk van een eigen meteorologische dienst naar keuze, maar tegenwoordig maken ze allemaal gebruik van een gecentraliseerde dienst (Meteo France) en dus beschikken alle team over dezelfde informatie. Gezien het feit dat Mercedes en Red Bull wel op tijd op de regen anticipeerden, kunnen we concluderen dat het niet aan de weersvoorspelling lag dat McLaren de fout inging.

Slechte timing

Een van de kritieke aspecten van het weer aan het einde van de race in Sochi was de timing en de onzekerheid over de invloed van de regen op de grip op de baan. Als de regen eerder was gevallen – bijvoorbeeld halverwege de race – dan was de beslissing om naar intermediates te gaan veel meer voor de hand liggend geweest. Maar met nog een vijf tot zes ronden te gaan, wordt een pitstop van 25 seconden veel ingrijpender. Het risico om ver weg te zakken is een stuk groter, zeker als blijkt dat die intermediates niet de juiste keuze zouden zijn (omdat de baan weer opdroogt of omdat het juist nog veel harder gaat regenen). Nadat Lewis Hamilton vanaf P2 zijn banden had gewisseld en Norris daardoor een comfortabele voorsprong van ruim 25 seconden had, leek het er even op dat het weer iets droger werd en dus had Norris op zijn slicks zelfs even een voordeeltje.

Rondetijden van Norris in vergelijking met die van Hamilton

Ronde Rondetijd Norris Rondetijd Hamilton 46 1.39.120 1.38.942 47 1.42.783 1.42.612 48 1.54.639 1.55.730 49 1.52.785 1.56.879 (PITS) 50 1.57.502 2.06.316 (INTERS) 51 3.11.081 (PITS) 1.53.532 (INTERS) 52 2.16.377 (INTERS) 1.52.659 (INTERS) 53 1.52.417 (INTERS) 1.51.465 (INTERS)

Zoals te zien is, leek het er in ronde 49 (de ronde waarin Hamilton zijn banden wisselde) op dat Norris weer wat tempo kon maken (hij was die ronde 2 seconden sneller dan in ronde 48). Als de omstandigheden van ronde 49 zouden voortduren dan was er dus totaal geen noodzaak voor Norris om naar binnen te komen: de tijd die hij zou hebben besteed aan een pitstop zou immers veel meer bedragen dan wat hij op de baan op slicks verloor ten opzichte van Hamilton.

Maar een ronde later begon het opeens flink harder te regenen wat duidelijk te zien is in de oplopende tijd van Norris in ronde 50 (opeens 5 seconden langzamer). Tegen de tijd dat het onvermijdelijk werd dat Norris naar binnen moest komen, was het echter al te laat.

Communicatie tussen rijder en team

Juist op dit soort momenten is de communicatie tussen coureur en pitwall van cruciaal belang. De coureur weet over het algemeen het beste wat er op de baan gebeurt, meer nog dan de mensen achter de computerschermen die alleen maar naar een radarbeeld zitten te kijken. Bij Red Bull leunde men bijvoorbeeld zwaar op de beslissing van Max Verstappen om al in ronde 48 naar binnen te komen, achteraf het perfecte moment voor de wissel naar intermediates. Teambaas Christian Horner zei daarover: "Ik denk dat bij veranderende omstandigheden, de beslissing altijd bij de coureur moet liggen. Zij voelen de mate van grip en wat ze aankunnen. Zij kunnen veel beter zien wanneer ze echt midden in die bui zitten en of ze de inters nodig hebben. Dat is hoe wij werken: die cross-over is aan de coureur om te bepalen."

Ook bij McLaren werd er koortsachtig overleg gevoerd over de boordradio. Waar Verstappen en Red Bull (en een ronde later ook Hamilton en Mercedes) tot de enige juiste conclusie kwamen, zat men bij McLaren echter mis. Seidl gaf toe dat er intensief met Norris werd overlegd, maar uiteindelijk bleken beiden het dus mis te hebben.

De vloek van de leidende auto

Dat is niet te wijten aan de onervarenheid van Norris of McLaren met dit soort situaties, maar vooral aan het feit dat het veel moeilijker is om in leidende positie (met alles te verliezen) een beslissing te nemen die mogelijk slecht uitpakt. Wat dat betreft was het voor Hamilton een stuk makkelijker: de zevenvoudig wereldkampioen lag tweede op ruim 2 seconden van Norris, maar had een flinke voorsprong op de nummer drie (Sergio Perez) en had dus niets te verliezen bij zijn pitstop. Daarbij kon Hamilton anticiperen op wat Norris deed, terwijl die laatste niet direct (maar pas een ronde later) kon reageren op de keuze van Hamilton. “Naar aanleiding van zijn radioberichten, leek het er op dat Lewis ook buiten wilde blijven", verklaarde Seidl na afloop. "Voor hem was het duidelijk dat hij de kans had om het tegenovergestelde te doen van wat wij zouden doen. Dat is nu eenmaal de situatie waarin je je bevindt als je aan de leiding ligt.”

Hoe moeilijk het is om als raceleider de juiste beslissing te nemen, bleek eerder dit seizoen al in Hongarije. Toen was het Hamilton die na de opwarmronde als enige naar de startgrid reed, terwijl de rest naar binnenging voor een bandenwissel. Tot slot speelt natuurlijk ook het psychologische effect mee: het voelt niet goed om (met nog een handvol ronden te gaan) de leidende positie in een race op te geven.

Glasheldere beslissing

Bij de evaluatie van de race zal McLaren zich het meest concentreren op de informatie die het in ronde 50 had. Dat was waarschijnlijk het laatste moment waarop Norris nog naar binnen had kunnen komen en bij terugkeer op de baan de race nog had kunnen winnen. Wat bewoog het team om Norris in die ronde niet naar binnen te halen? Norris zelf zei na afloop dat de beslissing om buiten te blijven gebaseerd was op de informatie dat de regen niet erger zou worden. “Ik besloot buiten te blijven omdat het team zei dat het alleen maar wat zou blijven miezeren en dat het niet harder zou gaan regenen. Om wat voor reden dan ook wisten we niet of zagen we niet of anticipeerden we niet dat het niet alleen maar zou gaan miezeren, maar dat er veel meer regen zou komen en daar zijn we de fout ingegaan.”

Seidl voegde daar aan toe. “Zoals altijd in dit soort lastige situaties is het een kwestie van communicatie tussen de coureur en de pitmuur. Met de informatie die hij van ons kreeg, voelde Lando zich goed op de baan en op slicks. Uiteindelijk hebben we hem als team niet overruled. Dus dat is iets waar we naar moeten kijken; om te zien wat we beter hadden kunnen doen. Achteraf gezien was het natuurlijk de verkeerde beslissing die we als team hebben genomen.”

“Als we vanuit het team kristalhelder waren geweest en ervan overtuigd waren dat het 100 procent de juiste beslissing was om te stoppen, dan zou hij gestopt zijn”, zei Seidl. “Natuurlijk is het makkelijk om achteraf te zeggen dat het de verkeerde keuze was, maar ik denk dat het heel close was. Het enige wat we moeten analyseren is of er informatie beschikbaar was op basis waarvan we een duidelijke beslissing hadden moeten nemen. Maar uiteindelijk, met de informatie die we op dat moment beschikbaar hadden, met de weersvoorspellingen, met de feedback van Lando, hebben we samen deze beslissing genomen.”

Verbetering van het team

McLaren zal nog wel even balen van wat er is gebeurd, maar Seidl vond dat Sochi een waardevolle les was geweest. “Een deel van deze reis is dat je soms moet accepteren dat het niet altijd vooruit gaat. Het is een normaal onderdeel van sport. Je hebt dagen zoals vandaag, wat een grote teleurstelling was. Het is een kans om nederig te blijven, om met beide benen op de grond te blijven staan, om respect te blijven houden voor al je concurrenten, en om gewoon te blijven leren.”