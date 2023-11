McLaren is sinds de Grand Prix van Oostenrijk, waar het met een belangrijke upgrade kwam, de voornaamste uitdager van Red Bull Racing geworden. Ze namen hiermee het stokje van Aston Martin over, dat met de AMR23 begin dit seizoen bijzonder sterk uit de startblokken kwam. Fernando Alonso en Lance Stroll zakten echter weg en het Britse raceteam verloor daardoor zelfs de vierde plek aan McLaren in het constructeurskampioenschap.

In Brazilië zagen we echter weer een heel ander Aston Martin. Alonso knokte zich naar de derde positie, terwijl hij in het begin van de race de rondetijden van Lando Norris nog kon matchen. De tweevoudig wereldkampioen hield het gat voortdurend rond de twee seconden. De vorm van Aston Martin was een verrassing, helemaal omdat er juist veel van Mercedes en Ferrari verwacht werd. Die teams vielen tegen en konden het tempo van Red Bull, McLaren en Aston Martin niet matchen. Teambaas Andrea Stella had dit niet verwacht.

"Dat was best verrassend. Normaal gesproken lijkt Mercedes het juist goed te doen wanneer de slijtage hoog is", zegt Stella, die zijn vraagtekens zet bij het Duitse merk. "Ik had ook wel gedacht dat Ferrari competitiever zou zijn. We moeten echter wel erkennen dat Aston weer op het niveau van begin dit seizoen lijkt terug te zijn. Voor ons is dat iets om rekening mee te houden in het kampioenschap. Het is niet dat wij onze aanpak hebben veranderd, maar we moeten op onze hoede zijn dat ze in de laatste races nog veel punten gaan scoren."

Met Norris deed McLaren er in ieder geval alles aan om het Max Verstappen niet eenvoudig te maken. De auto van de Brit werd na de rode vlag voorzien van verse softs, terwijl de Red Bull-coureur op gebruikte zachte banden zijn weg vervolgde. Norris kon het tempo van de RB19 bijhouden en ging zelfs over tot een aanval, maar die sloeg Verstappen af. Hij verdween op zijn beurt vervolgens aan de horizon. "We wilden winnen", vervolgt Stella. "Daarom kozen we voor een verse set softs. We wilden Verstappen in een ongebruikelijke positie brengen en kijken wat we konden doen. Misschien dat we hem konden pakken tijdens zijn pitstop. Het lukte niet om de leiding te veroveren, maar we zaten er dichtbij."

Na de inhaalpoging van Norris viel de 23-jarige coureur terug en rekte Verstappen het gat op. "Onze banden begon te warm te worden", zegt de chef. "We moesten verstandig zijn en onze eigen rondetijden rijden. Zelfs Alonso zat in dat stadium niet ver bij ons vandaan. Wat dat betreft deden we voldoende. Verstappen had daarna de benodigde voorsprong om alles te managen, maar zelfs in de tweede stint zaten we dichtbij. Daarna klokte hij een paar bizar snelle rondetijden, daarna konden we weinig meer uithalen."

Video: Motorsport.com analyseert de Grand Prix van Brazilië van Norris