McLaren: Vrije trainingen volgende stap voor O’Ward in F1

Enkele dagen na afloop van het Formule 1-seizoen 2021 kreeg Pato O'Ward in Abu Dhabi voor het eerst de kans om een F1-bolide aan de tand te voelen. Dat optreden had hij te danken aan een gewonnen weddenschap met McLaren CEO Zak Brown, die de Mexicaan een F1-test beloofde als hij in 2021 zijn eerste IndyCar-race zou winnen. Daar slaagde O’Ward met verve in, want hij sloot het seizoen af met twee overwinningen. Toch was de coureur niet de enige die hiervan profiteerde, want het bood McLaren ook een uitgelezen kans om te zien waar de nummer drie van de IndyCar toe in staat is in een F1-bolide.

“Je hebt maar weinig testdagen en zo weinig dagen voor rookies, dat je alleen iemand in een Formule 1-auto zet als daar een betekenisvolle test uitkomt. Het was dus een mooie beloning [voor Pato], maar we zouden hem alleen in de auto zetten om er ook achter te komen hoe capabel hij is in het besturen van een F1-auto”, vertelde Brown bij RACER over de test van O’Ward in Abu Dhabi. “Hij deed alles wat we van hem vroegen en verwachtten. Hij was extreem snel en moedig, maar dat verraste ons niet. We keken dus meer naar hoe hij zich aanpaste, of hij de auto op de baan hield en zijn feedback. Dat alles was zeer sterk voor een eerste run in een Formule 1-bolide.”

O’Ward was na zijn test op het Yas Marina Circuit onder de indruk van de snelheid van de F1-bolide van McLaren. Een overstap naar de koningsklasse zit er voorlopig echter niet in voor de coureur van Arrow McLaren SP, waarvoor hij in 2022 opnieuw uitkomt in de IndyCar. Het F1-team heeft bovendien ook geen ruimte, want Daniel Ricciardo en Lando Norris mogen het komende seizoen opnieuw voor hun rekening nemen. Toch is er een kans dat O’Ward in de loop van 2022 weer achter het stuur van McLarens F1-wagen stapt.

“We moeten volgend jaar twee vrije trainingen [met een rookie] rijden”, aldus Brown, die O’Ward graag ziet instappen. De keuze is echter niet alleen aan hem. “Uiteindelijk is het in de eerste plaats aan Andreas om een aanbeveling te doen en het te bekijken – wat dat betreft: in de twee jaren die Andreas en ik nu samenwerken, ben ik het altijd eens geweest met zijn aanbevelingen en suggesties. We gaan een volledige analyse doen – er moeten nog wat rookie tests worden gedaan dus we bekijken het stap voor stap, maar dit is een zeer goede eerste stap.”