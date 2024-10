McLaren vraagt stewards om opnieuw naar straf Norris te kijken

Aan het einde van de Amerikaanse Grand Prix was er een spannend gevecht om de laatste podiumplek tussen Max Verstappen en Lando Norris. Het duel bereikte een climax toen beide coureurs wijd gingen bij de twaalfde bocht en de Brit voor de Nederlander terugkeerde op het circuit. Het incident werd onderzocht door de stewards, die oordeelden dat er sprake was van ‘leaving the track and gaining an advantage’ en gaven de McLaren-coureur een tijdstraf van vijf seconden. Aangezien het verschil tussen Norris en Verstappen op de eindstreep 4,1 seconden bedroeg, zakte eerstgenoemde terug naar de vierde plek in de race-uitslag en mocht de regerend wereldkampioen alsnog naar het podium.

McLaren-teambaas Andrea Stella liet direct na de race in Austin weten het niet eens te zijn met de straf, maar dat er geen right of review zou worden aangevraagd omdat deze volgens hem toch geen zin zou hebben. ”Als we het recht op herziening willen gebruiken, dan denk ik niet dat het succesvol gaat zijn, want het gaat hier gewoon om een verschil van inzicht”, lichtte de Italiaan toe. Wat hem betreft was de zaak dus gesloten. Maar dat laatste blijkt nu toch niet het geval. Donderdagavond lokale tijd in Mexico kwam namelijk naar buiten dat McLaren toch een verzoek bij de stewards heeft ingediend om nog eens naar de zaak te kijken.

De aanvraag wordt vrijdag om 14.30 uur lokale tijd (22.30 uur Nederlandse tijd) in behandeling genomen door de stewards die bij de Amerikaanse Grand Prix werkzaam waren, middels een videoconferentie. McLaren moet hen dan eerst zien te overtuigen van het feit dat het team over ‘significant’ en ‘relevant’ nieuw bewijsmateriaal beschikt, dat bovendien nog niet voorhanden was toen de zaak voor de eerste keer werd bekeken. Pas als de stewards vaststellen dat daar sprake van is, wordt de zaak opnieuw inhoudelijk behandeld. Bij de videoconferentie zal ook een afgevaardigde van Red Bull aanwezig zijn.

Wat het nieuwe bewijs van McLaren precies is, is nog niet duidelijk.

