Formule 1 GP van Qatar

McLaren vraagt om 'duidelijke richtlijnen' nu Pirelli stintlimiet Qatar GP handhaaft

Coureurs mogen tijdens de Qatar Grand Prix van zondag niet meer dan 27 ronden per stint afleggen

Ed Hardy Ronald Vording

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 11:33

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft bandenleverancier Pirelli van de Formule 1 opgeroepen om met “duidelijke richtlijnen” te komen, nadat het merk bevestigde dat de stintlimiet voor de Grand Prix van Qatar niet omlaag gaat.

Coureurs mogen tijdens de race van zondag op het Lusail International Circuit maximaal 27 ronden per stint rijden, twee ronden meer per stint dan de limiet die in 2025 gold voor de wedstrijd over 57 ronden.

Dat heeft te maken met de bandenslijtage, die op het circuit met hoge belasting bijzonder groot is. Tijdens de vrijdagtraining zag Pirelli zelfs voorbeelden van “100% slijtage tijdens de runs met veel brandstof na 15 ronden”.

Er werd gesproken over een lagere limiet, maar omdat ook de bandendegradatie hoger uitvalt dan verwacht, denkt Pirelli dat teams daardoor eerder naar binnen zullen komen. Stella is daar niet zo zeker van.

“Het interessante aan Qatar is dat je op andere circuits een zelfregulerend mechanisme hebt: je verliest rubber, dus je verliest rondetijd. Hier verlies je rubber, maar blijft de rondetijd behoorlijk goed”, zei de Italiaan na de kwalificatie van zaterdag.

“Teams hebben er om strategische redenen dus belang bij om buiten te blijven, maar dat betekent wel dat je de banden gebruikt in een toestand die iets buiten het ontwerpvenster ligt, met eigenlijk niet veel rubber meer over.”

Andrea Stella, McLaren

Photo by: Ryan Pierse / Getty Images

Een belangrijke reden daarvoor is dat Lusail een bijzonder glad circuit is in vergelijking met de ongeveer vijf andere circuits met veel downforce op de kalender, Monaco, Hongarije, Nederland, Maleisië en Singapore, waar geen opgelegde stintlimiet gold.

Stella liet weten dat McLaren daarom met Pirelli in gesprek is over de strategische aanpak voor de Grand Prix, omdat “geen enkel team in de trainingen zo ver is gegaan” als de limiet aangeeft.

“Voor alle duidelijkheid: wij zetten Pirelli niet onder druk”, vervolgde hij. “Wij hebben de informatie niet, wij hebben de technische kennis niet.

“We respecteren dus dat de banden hun product zijn, dat samen met de FIA wordt beheerd. We vragen Pirelli alleen om duidelijke richtlijnen te geven voor het gebruik van banden die lokaal zeer veel slijtage zullen vertonen, terwijl de rondetijd op de een of andere manier nog steeds zo kan zijn dat je strategisch besluit buiten te blijven.

“Als je een Formule 1-auto gebruikt en bepaalde limieten en specificaties vastlegt voor het gebied waarbinnen je de auto inzet, voeg je normaal gesproken metingen toe: temperaturen, drukken. Je hebt dan een meting en kunt die gebruiken, je kunt kwantitatieve informatie gebruiken om beslissingen te nemen.

“Maar bij het gebruik van banden heb je niet de luxe van datzelfde soort gedetailleerde informatie om te zeggen: we zien dit, dus we nemen deze beslissing.

“Daarom vragen we, omdat wij niet de experts zijn, Pirelli alleen om alle teams duidelijke richtlijnen te geven, zodat teams bijvoorbeeld criteria hebben om hun strategie te bepalen.”

George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Een punt van zorg voor Stella is dat de situatie in het voordeel is van Mercedes, dat tot nu toe elke sessie met een een-twee heeft aangevoerd. In de kwalificatie was polesitter George Russell 0.480 seconde sneller dan Lando Norris van McLaren op de derde plaats.

Dat komt doordat de W17 uitblinkt in omstandigheden met hoge snelheid. Omdat het circuit zo glad is, zijn er geen andere verzachtende omstandigheden, waardoor Mercedes de perfecte afstelling kan vinden.

Daarmee heeft het team geworsteld sinds het in Maleisië een upgrade introduceerde. Sindsdien won het slechts één van de zes Grands Prix, maar in die periode stelde het wel de negende constructeurstitel veilig.

“We hebben de laatste tijd op verschillende circuits, met verschillende lay-outs en verschillende eisen, wat schommelingen in competitiviteit gezien. Ik denk dat dit circuit heel duidelijk de nadruk legt op de auto met de beste downforce in de medium- en hogesnelheidsbochten”, zei Stella.

“Ik zou zeggen dat Mercedes de auto lijkt te hebben die de meeste downforce levert. Het lijkt erop dat sommige beperkingen waar zij het over hadden qua werkvenster hier te ondervangen zijn, waarschijnlijk omdat de baan heel glad is en je bijvoorbeeld gewoon met een heel stijve afstelling kunt rijden, waardoor je venster voor de rijhoogte wordt beperkt.

“Ik denk dus dat dit een circuit is dat heel, heel gevoelig is voor downforce, maar ook een circuit dat je middelen geeft om een auto in zijn sweet spot te krijgen, laat ik het zo zeggen.”

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





MotoGP 'vreest' geen terugval na afscheid Marc Márquez



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



24 min



MotoGP 'vreest' geen terugval na afscheid Marc Márquez





George Russell moet pole in GP van Qatar verzilveren na 'behoorlijk waardeloze' optredens



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



28 min



George Russell moet pole in GP van Qatar verzilveren na 'behoorlijk waardeloze' optredens





F1-update: Max Verstappen benoemt specifieke kracht van Mercedes, bandenchaos in Qatar?



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



1 u



F1-update: Max Verstappen benoemt specifieke kracht van Mercedes, bandenchaos in Qatar?





Marc Márquez rijdt met gouden Ducati in MotoGP-afscheid



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



2 u



Marc Márquez rijdt met gouden Ducati in MotoGP-afscheid

Vorig artikel George Russell moet pole in GP van Qatar verzilveren na 'behoorlijk waardeloze' optredens

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Ed Hardy





Lando Norris geschrokken van dominante Mercedes tijdens F1-GP van Qatar



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



14 u



Lando Norris geschrokken van dominante Mercedes tijdens F1-GP van Qatar





Waarom Mercedes Kimi Antonelli in Q3 van de F1 GP van Qatar frustreerde



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



15 u



Waarom Mercedes Kimi Antonelli in Q3 van de F1 GP van Qatar frustreerde





Charles Leclerc wil 'oplossing' na meerdere clashes met Lewis Hamilton



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



2 d



Charles Leclerc wil 'oplossing' na meerdere clashes met Lewis Hamilton

Meer van

McLaren





"Signaal aan de hele paddock" – McLarens theorie over Mercedes' ongekende snelheid in Qatar



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



2 u



"Signaal aan de hele paddock" – McLarens theorie over Mercedes' ongekende snelheid in Qatar





Lando Norris: Mercedes in Qatar 'van een ander niveau'



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



1 d



Lando Norris: Mercedes in Qatar 'van een ander niveau'





Hoe moet het nu verder na Briatore's felle uithaal naar McLaren?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Italië



2 m



Hoe moet het nu verder na Briatore's felle uithaal naar McLaren?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 23 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



27 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



27 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



29 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer